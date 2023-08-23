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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ отправил Ковпака в отставку
Украина. Премьер лига
23 августа 2023, 20:34 | Обновлено 23 августа 2023, 20:48
4679
4

ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ отправил Ковпака в отставку

Отставка произошла после поражения в матче 1/16 финала Кубка Украины

23 августа 2023, 20:34 | Обновлено 23 августа 2023, 20:48
4679
4
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ отправил Ковпака в отставку
ЛНЗ. Александр Ковпак

Черкасский клуб ЛНЗ прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Ковпаком.

Александр Ковпак стал главным тренером в декабре 2022 года, вместе с ним черкасская команда впервые вышла в Премьер-лигу.

Отставка произошла после поражения ЛНЗ в матче 1/16 финала Кубка Украины против «Виктории» из Сум (0:1).

Судьбу встречи решил гол Богдана Мышенко, который был забит на 13-й минуте. Матч прерывался из-за воздушной тревоги.

В 4 матчах УПЛ команда ЛНЗ проиграла трижды и выиграла один раз (у «Миная»). Черкасская команда занимает 13-е место среди 16 команд.

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ЛНЗ Черкассы Александр Ковпак отставка Виктория Сумы (Николаевка)
Источник ФК ЛНЗ
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Комментарии 4
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gvch ua
Він просто не тягне УПЛ. Але наступник не факт що буде кращим... Бо гравці теж не тягнуть УПЛ )
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0
Gargantua
ну они с Виртом давно договорились
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0
roman75zpr
Зато он сальто хорошо делает... ну или делал )
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0
Sheva19
Кто следующий Мирча или Голландец ?
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-1
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