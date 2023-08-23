ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ отправил Ковпака в отставку

Черкасский клуб ЛНЗ прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Ковпаком.

Александр Ковпак стал главным тренером в декабре 2022 года, вместе с ним черкасская команда впервые вышла в Премьер-лигу.

Отставка произошла после поражения ЛНЗ в матче 1/16 финала Кубка Украины против «Виктории» из Сум (0:1).

Судьбу встречи решил гол Богдана Мышенко, который был забит на 13-й минуте. Матч прерывался из-за воздушной тревоги.

В 4 матчах УПЛ команда ЛНЗ проиграла трижды и выиграла один раз (у «Миная»). Черкасская команда занимает 13-е место среди 16 команд.