Кубок Украины
23.08.2023 16:00 – FT 0 : 1
Кубок Украины23 августа 2023, 19:21 |
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Еще одна сенсация: Виктория выбивает ЛНЗ
Один из лидеров Первой лиги идет дальше
23 августа 2023, 19:21 |
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Сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины «ЛНЗ» – «Виктория».
Судьбу встречи решил гол Богдана Мишенко, который был забит на 13-й минуте. Матч прерывался из-за воздушной тревоги.
Кубок Украины. 1/16 финала
ЛНЗ – Виктория – 0:1
Голы: Мишенко, 13
«Виктория» вышла в 1/8 финала, соперник будет определен в результате жеребьевки.
События матча
13’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Мышенко (Виктория).
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