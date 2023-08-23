Еще одна сенсация: Виктория выбивает ЛНЗ

Сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины «ЛНЗ» – «Виктория».

Судьбу встречи решил гол Богдана Мишенко, который был забит на 13-й минуте. Матч прерывался из-за воздушной тревоги.

Кубок Украины. 1/16 финала

ЛНЗ – Виктория – 0:1

Голы: Мишенко, 13

«Виктория» вышла в 1/8 финала, соперник будет определен в результате жеребьевки.