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Кубок Украины
ЛНЗ Черкассы
23.08.2023 16:00 – FT 0 : 1
Виктория
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Кубок Украины
23 августа 2023, 19:21 |
1093
0

Еще одна сенсация: Виктория выбивает ЛНЗ

Один из лидеров Первой лиги идет дальше

23 августа 2023, 19:21 |
1093
0
Еще одна сенсация: Виктория выбивает ЛНЗ
ФК Виктория

Сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины «ЛНЗ» – «Виктория».

Судьбу встречи решил гол Богдана Мишенко, который был забит на 13-й минуте. Матч прерывался из-за воздушной тревоги.

Кубок Украины. 1/16 финала
ЛНЗ – Виктория – 0:1
Голы: Мишенко, 13

«Виктория» вышла в 1/8 финала, соперник будет определен в результате жеребьевки.

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Мышенко (Виктория).
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Виктория Сумы (Николаевка) ЛНЗ Черкассы Кубок Украины по футболу
Источник Sport.ua
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