Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЫШЕНКО: «У нас коллектив единомышленников, никто не тенят одеяло на себя»
Кубок Украины
28 августа 2023, 02:09 | Обновлено 28 августа 2023, 02:20
19
0

МЫШЕНКО: «У нас коллектив единомышленников, никто не тенят одеяло на себя»

Полузащитник «Виктории» стал автором единственнго гола в ворота ЛНЗ

28 августа 2023, 02:09 | Обновлено 28 августа 2023, 02:20
19
0
МЫШЕНКО: «У нас коллектив единомышленников, никто не тенят одеяло на себя»
ФК Виктория. Богдан Мышенко

В поединке 4-го предварительного этапа Кубка Украины перволиговая «Виктория» в гостях нанесла поражение представителю УПЛ – ЛНЗ (1:0).

Полузащитник Богдан Мышенко, автор победного гола, рассказал, что помогло «Виктории» одержать верх в Черкассах:

«Гол в ворота ЛНЗ стал одним из самых желанных среди тех, что я забивал, выступая за украинские команды. Дело в том, что я родился в Черкасской области, и хотелось напомнить о себе землякам. Тем более, что забитый мяч был из разряда трудовых, сказалась домашняя заготовка при розыгрыше стандартного положения. Я очутился в нужном месте.

Чем можно объяснить удачный старт «Виктории» в перволижном первенстве и в розыгрыше Кубка? В это трудно поверить, но тренерский штаб во главе с Анатолием Бессмертным действительно начал комплектовать команду с нуля всего два месяца назад. Зато сейчас «Виктория» – коллектив единомышленников, где никто не тянет одеяло в свою сторону, но каждый делает все, чтобы приносить пользу. «Виктория» сильна прежде всего командой, в этом уже мог убедиться, в частности, ЛНЗ.

Что дальше? Конечно, хочется дольше продержаться на кубковой дистанции. Следующий соперник будет еще сильнее, но это нас не пугает. Спокойно ждем результатов жеребьевки, а потом Анатолий Бессмертный со своими помощниками расскажет нам, что нужно делать, чтобы преодолеть очередное препятствие».

По теме:
Юрий Дудник провел первый с сентября 2009 года матч в УПЛ
Юрий ДУДНИК: «Доволен тем, какая была самоотдача у футболистов»
ЛНЗ – Металлист 1925 – 0:1. Видео гола и обзор матча
Богдан Мышенко Виктория Сумы (Николаевка) ЛНЗ Черкассы Кубок Украины по футболу Анатолий Бессмертный
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»
Футбол | 27 августа 2023, 18:49 15
ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»
ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»

Главный тренер «Зари» прокомментировал игру 5-го тура УПЛ против «Миная»

Калеб ТРУАКС: «Надо было признать нокдаун»
Бокс | 27 августа 2023, 10:05 14
Калеб ТРУАКС: «Надо было признать нокдаун»
Калеб ТРУАКС: «Надо было признать нокдаун»

Американский боксер – об ударе Дюбуа ниже пояса Усику

Ньюкасл – Ливерпуль – 1:2. Победный дубль Нуньеса. Видео голов и обзор
Футбол | 28.08.2023, 00:59
Ньюкасл – Ливерпуль – 1:2. Победный дубль Нуньеса. Видео голов и обзор
Ньюкасл – Ливерпуль – 1:2. Победный дубль Нуньеса. Видео голов и обзор
Тони БЕЛЛЬЮ: «Это фото заменяет тысячу слов»
Бокс | 27.08.2023, 12:20
Тони БЕЛЛЬЮ: «Это фото заменяет тысячу слов»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Это фото заменяет тысячу слов»
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Бокс | 27.08.2023, 04:05
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси дебютировал в МЛС, забил гол и принес победу Интер Майами
Месси дебютировал в МЛС, забил гол и принес победу Интер Майами
27.08.2023, 08:51 6
Футбол
ВИДЕО. Жена Месси перепутала мужа с Жорди Альбой и чуть не поцеловала его
ВИДЕО. Жена Месси перепутала мужа с Жорди Альбой и чуть не поцеловала его
27.08.2023, 15:43 7
Футбол
ВИДЕО. Дюбуа пробил Усику ниже пояса. Украинец упал на ринг
ВИДЕО. Дюбуа пробил Усику ниже пояса. Украинец упал на ринг
27.08.2023, 01:03 2
Бокс
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Удар ниже пояса. Видео боя и нокаута
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Удар ниже пояса. Видео боя и нокаута
27.08.2023, 01:40 2
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Это не был удар ниже пояса. Надо назначить реванш»
Фрэнк УОРРЕН: «Это не был удар ниже пояса. Надо назначить реванш»
27.08.2023, 02:42 18
Бокс
Две суперзвезды Ла Лиги могут отправиться в Саудовскую Аравию
Две суперзвезды Ла Лиги могут отправиться в Саудовскую Аравию
26.08.2023, 08:59 1
Футбол
Заложник рекламы. Контракт с Adidas губит карьеру экс-хавбека Динамо Дуду
Заложник рекламы. Контракт с Adidas губит карьеру экс-хавбека Динамо Дуду
27.08.2023, 09:50
Футбол
«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
27.08.2023, 01:32 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем