МЫШЕНКО: «У нас коллектив единомышленников, никто не тенят одеяло на себя»

В поединке 4-го предварительного этапа Кубка Украины перволиговая «Виктория» в гостях нанесла поражение представителю УПЛ – ЛНЗ (1:0).

Полузащитник Богдан Мышенко, автор победного гола, рассказал, что помогло «Виктории» одержать верх в Черкассах:

«Гол в ворота ЛНЗ стал одним из самых желанных среди тех, что я забивал, выступая за украинские команды. Дело в том, что я родился в Черкасской области, и хотелось напомнить о себе землякам. Тем более, что забитый мяч был из разряда трудовых, сказалась домашняя заготовка при розыгрыше стандартного положения. Я очутился в нужном месте.

Чем можно объяснить удачный старт «Виктории» в перволижном первенстве и в розыгрыше Кубка? В это трудно поверить, но тренерский штаб во главе с Анатолием Бессмертным действительно начал комплектовать команду с нуля всего два месяца назад. Зато сейчас «Виктория» – коллектив единомышленников, где никто не тянет одеяло в свою сторону, но каждый делает все, чтобы приносить пользу. «Виктория» сильна прежде всего командой, в этом уже мог убедиться, в частности, ЛНЗ.

Что дальше? Конечно, хочется дольше продержаться на кубковой дистанции. Следующий соперник будет еще сильнее, но это нас не пугает. Спокойно ждем результатов жеребьевки, а потом Анатолий Бессмертный со своими помощниками расскажет нам, что нужно делать, чтобы преодолеть очередное препятствие».