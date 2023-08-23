Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ Черкассы – Виктория. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Кубок Украины
ЛНЗ Черкассы
23.08.2023 17:00 - : -
Виктория
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
23 августа 2023, 09:36 | Обновлено 23 августа 2023, 09:44
171
0

ЛНЗ Черкассы – Виктория. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 23 августа в 17:00 видеотрансляцию матча Кубка Украины

23 августа 2023, 09:36 | Обновлено 23 августа 2023, 09:44
171
0
ЛНЗ Черкассы – Виктория. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE
ЛНЗ

23 августа проходят поединки 4-го предварительного раунда Кубка Украины.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите видеотрансляции матчей и результаты на Sport.ua.

Кубок Украины 2023/24

4-й предварительный раунд, 23 августа

17:00. ЛНЗ Черкассы – Виктория

По теме:
Скала Стрый – Рух Львов. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Эпицентр – Верес. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Горняк-Спорт – Металлист 1925. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Кубок Украины по футболу смотреть онлайн ЛНЗ Черкассы Виктория Сумы (Николаевка)
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»
Футбол | 22 августа 2023, 13:28 41
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»

Экс-игрок «Динамо» жестко прошелся по игроку «Арсенала»

Суперкамбэк! Аль-Наср с Роналду забил 3 гола в конце матча азиатской ЛЧ
Футбол | 22 августа 2023, 22:53 5
Суперкамбэк! Аль-Наср с Роналду забил 3 гола в конце матча азиатской ЛЧ
Суперкамбэк! Аль-Наср с Роналду забил 3 гола в конце матча азиатской ЛЧ

Португальский форвард сделал ассист на 90+7 минуте

ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм усилился греческим защитником из Штутгарта
Футбол | 23.08.2023, 06:12
ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм усилился греческим защитником из Штутгарта
ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм усилился греческим защитником из Штутгарта
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
Футбол | 23.08.2023, 07:20
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
Уже пять сборных досрочно вышли в 1/8 финала женского чемпионата Европы
Волейбол | 22.08.2023, 14:15
Уже пять сборных досрочно вышли в 1/8 финала женского чемпионата Европы
Уже пять сборных досрочно вышли в 1/8 финала женского чемпионата Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вторая победа сборной Украины на чемпионате Европы
Вторая победа сборной Украины на чемпионате Европы
21.08.2023, 22:40 15
Волейбол
Сбежал тренер. Президент Левого берега рассказал, почему распустил команду
Сбежал тренер. Президент Левого берега рассказал, почему распустил команду
22.08.2023, 18:16 1
Футбол
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
22.08.2023, 20:45
Волейбол
Днепр-1 нашел нового тренера
Днепр-1 нашел нового тренера
21.08.2023, 12:15 14
Футбол
В Динамо приняли решение по трансляции матча с Бешикташем
В Динамо приняли решение по трансляции матча с Бешикташем
22.08.2023, 11:37 5
Футбол
ВИДЕО. На ЧЕ у женщин установлен новый рекорд по скорости подачи
ВИДЕО. На ЧЕ у женщин установлен новый рекорд по скорости подачи
21.08.2023, 14:30
Волейбол
Усик vs Дюбуа: поединок, который не будет легкой прогулкой для чемпиона
Усик vs Дюбуа: поединок, который не будет легкой прогулкой для чемпиона
23.08.2023, 07:30 3
Бокс
Сергей Ребров объявил состав сборной на сентябрьские матчи отбора Евро-2024
Сергей Ребров объявил состав сборной на сентябрьские матчи отбора Евро-2024
21.08.2023, 13:31 119
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем