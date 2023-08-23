Кубок Украины
23.08.2023 17:00 - : -
Кубок Украины23 августа 2023, 09:36 | Обновлено 23 августа 2023, 09:44
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ЛНЗ Черкассы – Виктория. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 23 августа в 17:00 видеотрансляцию матча Кубка Украины
23 августа 2023, 09:36 | Обновлено 23 августа 2023, 09:44
171
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23 августа проходят поединки 4-го предварительного раунда Кубка Украины.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите видеотрансляции матчей и результаты на Sport.ua.
Кубок Украины 2023/24
4-й предварительный раунд, 23 августа
17:00. ЛНЗ Черкассы – Виктория
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