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Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 21:35 |
44
0

Днепр-1 – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Насколько глубоким окажется кризис на фоне вылета из еврокубков?

02 сентября 2023, 21:35 |
44
0
Днепр-1 – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
СК Днепр-1

В воскресенье, 3 сентября, в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют днепровский «Днепр-1» и черкасский ЛНЗ. Стартовый свисток рефери Дмитрия Панчишина из Харькова прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Днепр-1


Когда по итогам прошлого сезона днепровский «Днепр-1» занял вторую строчку в турнирной таблице, то этот результат казался вполне закономерным в отношении того объема работы, который выполнила команда Александра Кучера. Дальше была достаточно интересная трансферная кампании с привлечением ведущих игроков нашего чемпионата в состав СК, но в итоге все пошло не по плану уже с матчей квалификации Лиги чемпионов УЕФА против греческого «Панатинайкоса».

И пока днепряне неудачно пытались разорваться на два (или все четыре, по количеству турниров, в которых уже успел принять участие «Днепр-1») фронта, постепенно пошли не в нужном русле дела и в чемпионате. Вынужденные переносы матчей из-за логистических проблем еще скажутся на поведении СК в дальнейшем, но поскольку команда так и не отобралась в групповой этап на международной арене, то осенью найти свободное время между Кубком Украины и чемпионатом будет значительно проще.

А между тем «Днепр-1» уже остался без главного тренера Александра Кучера, вместо которого командой сейчас руководит Валерий Городов, но пока что руководство клуба не предпринимает никаких шагов в отношении приставки «и.о.» во временной должности. Да и, если честно, результаты днепрян в последнее время исключительно огорчают болельщиков клуба, поэтому остается лишь ждать момента назначения нового главного тренера на постоянной основе.

А тем временем ситуация в чемпионате может продолжить ухудшаться, так как после международной паузы будут матчи против «Зари», «Колоса» и «Полесья» в 1/8 финала Кубка, поэтому к тому моменту хорошо было бы просто вспомнить вкус побед – без них «Днепр-1» обходится уже шесть встреч кряду.

ЛНЗ


Впрочем, при черкасском ЛНЗ не стоит лишний раз вспоминать о количестве успешных противостояний в чемпионате, так как у одного из новичков текущей кампании дела с этим обстоят также не лучшим образом. Оказалось, что у представителей Черкасс достаточно принципиальные владельцы, поэтому стоило Александру Ковпаку вместе с командой проиграть в пяти из шести встреч новой кампании, как сразу же произошла первая для клубов УПЛ отставка главного тренера в этом году. Триггером, конечно, стало именно поражение от «Виктории» в 1/16 финала Кубка Украины.

Юрий Дудник подобрал проблемный коллектив на временной основе, проиграл с ним харьковскому «Металлисту 1925» (0:1), которого и вовсе по ходу текущей недели чуть не отправили в мир иной, и достаточно быстро оставил тренерский пост. Все дело в заминке с оформлением документов у беларуского специалиста Олега Дулуба. Еще свежа память о том, как опытный 57 летний наставник неудачно пытался спасти от вылета «Львов» в прошлом сезоне, а тут ему дают команду с неплохими амбициями и с куда более уверенными перспективами.

Что хочется увидеть от тренера, который официально работает от силы четвертый день с командой, так это хотя бы поверхностное решение проблем с обороной и сопутствующей мотивацией. Стоит команде пропустить, как она больше не может вернуться должным образом в игру, что хорошо было видно даже в последнем матче против «Металлиста 1925». А еще есть определенные проблемы с атакой – всего четыре гола за пять матчей. Столько же забили «Днепр-1», но за три, а также «Минай» и «Оболонь», а меньше – только «Александрия» и те же харьковчане. Это точно не мотивирует.

История встреч


Футбольные пути «Днепра-1» и ЛНЗ ранее пересекались лишь однажды – в Кубке Украины-2021/22, когда днепряне победили со счетом 2:0. Голы забивали Александр Пихаленок и Игорь Когут.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Дмитрий Панчишин из Харькова, который на своем счету имеет уже 15 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Тарас Клименко и Станислав Марулин, а резервным арбитром отработает Михаил Райда. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Юрием Ивановым, которому будет помогать Андрей Скрипка. У Панчишина есть опыт проведения матчей с участием «Днепра-1» – 6 победы, тогда как с ЛНЗ он пересекался всего однажды.

Ориентировочные составы


«Днепр-1»: Кинарейкин – Каплиенко, Кравец, Сваток, Мирошниченко – Бабенко – Бланко, Рубчинский, Пихалонок, Леднев – Гуцуляк.

ЛНЗ: Пеньков – Савин, Муравский, Лопыренок, Насонов – Бойко, Хамелюк – Пасич, Олийнык, Наумец – Прядун.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре мячи будут залетать в ворота обеих команд. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют и ТБ 2.5.

3 сентября, воскресенье

«Днепр-1» – ЛНЗ
Ужгород. «Авангард». 13:00
Прямая ТВ-трансляция – УНИАН ТВ
ДНЕПР-1 – ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Днепр-1 ЛНЗ Черкассы Днепр-1 - ЛНЗ прогнозы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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