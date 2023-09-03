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Чемпионат Украины
Рух Львов
03.09.2023 19:00 – FT 1 : 1
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 20:52 | Обновлено 03 сентября 2023, 22:09
1146
9

Львовяне снова не проиграли. Рух и Металлист 1925 сыграли вничью

Харьковчане во втором тайме остались в меньшинстве

03 сентября 2023, 20:52 | Обновлено 03 сентября 2023, 22:09
1146
9
Львовяне снова не проиграли. Рух и Металлист 1925 сыграли вничью
УПЛ

В поединке 6 тура Украинской Премьер-лиги встретились «Рух» и «Металлист 1925». Поединок активнее начали хозяева поля, которые совершили несколько перспективных подходов к штрафной соперников. Но вскоре уже харьковчане начали создавать остроту у ворот «Руха». Дважды по воротам пробивал Мартынюк: в первом эпизоде мяч попал в спину защитника, а затем Мартынюк из-за пределов штрафной не попал в цель. Руховцы ответили ударом Таллеса, с которым в падении справился Мозиль.

Открыть счет гостям помогли индивидуальные действия Русина. Полузащитник совершил рейд к штрафному львовян, сместился в центр и пробил точно в угол. Но руховццам понадобилось совсем немного времени для того, чтобы сравнять результат. После прострела Сапуги Жичиков, находившийся под давлением Плюмана, срезал мяч в собственные ворота.

До конца первого тайма команды обменивались атаками, но счет не изменился. Перед перерывом после скидки Теслюка из хорошей позиции неточно пробил Плюман.

Вторую половину встречи агрессивнее начали харьковчане, активно вошел в игру вышедший на поле Дмитренко. Но кроме нескольких стандартов и неточных дальних ударов гостям не удалось создавать угрозы воротам соперников. Игру «Руха» заметно оживил выход на поле Квасницы, который активно перемещался по правому флангу.

В середине второго тайма «Металлист 1925» остался в меньшинстве. Мартынюк ворвался в штрафную соперников и оказался на газоне. Арбитр расценил действия футболиста как симуляцию, показав ему вторую в матче желтую карточку. Тренерский штаб харьковчан на такое развитие событий отреагировал заменой, направленной на усиление обороны: вместо Русина вышел Фарина.

Львовяне не сразу осознали, что делать с численным перевесом, но последние десять минут встречи прошли под аккомпанемент атак хозяев поля. Мог вырвать для своей команды победу Соломон, который не сориентировался в штрафной «Руха» и неудачно сыграл на добивании.

Львовяне снова не проиграли в чемпионате, но вряд ли остались довольны домашней ничьей. В следующем туре «Рух» сыграет на выезде с ЛНЗ, а «Металлист 1925» проведет домашний поединок против «Зари».

Украинская Премьер-лига. 6 тур.

«Рух» – «Металлист 1925» – 1:1.

Жичиков (29, автогол) – Русин (25)

Дидык (66), Рунич (89) – Мартынюк (61), Жичиков (66)

Мартынюк (72, вторая желтая карточка)

«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман – Эдсон (Рунич, 80), Сапуга – Теслюк (Квасница, 57), Плюман (Соломон, 57), Таллес (Пастух, 68) – Климчук.

«Металлист 1925»: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Червак – Габелок, Мартынюк – Русин (Фарина, 76), Ткачук (Дмитренко, 46), Юсов (Ременюк, 59) – Сидоров (Чирук, 83).

Арбитр: Сергей Задиран (Киевская область).

«Арена Львов» (Львов).

РУХ – МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Рух Львов Рух - Металлист 1925 отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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salenco
Судді просто тупо тянуть рух, це ганьба. 
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+6
Summertime
И снова красная.  За вторую жёлтую.  Но зачем её было давать?  Ну упал.  Так он же не поднимал руки к небу и не просил пенальти у Бога!!!  Тогда  можно было признать симуляцию.   А падение  в борьбе это естественный  процесс.
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+6
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Mr.Frost
З таким суддівством як в Україні наш футбол , при нинішніх справах, чекає повна ...упа!
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+4
Mr.Frost
Щоби мене правильно усі зрозуміли, то в моєму попередньму коментарі замість трьох крапок повинна була бути літера Д.
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+2
avk2307
Самий прикольний пенальРуху дали в грі зі Львовом Ю 19 на останній хвилині додаткового часу . І навіть такий випадок замяли і Рух Ю19 став переможцем.
https://www.youtube.com/watch?v=50uUq9KuP78
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+1
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Господин UAF
Два чистых пенальти судейка не дал! И это первый его матч в вышке! Позорище! Чемпионат львовской области пусть судит))
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+1
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