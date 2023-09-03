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  4. Олег ГОЛОДЮК: «В равных составах могли бы рассчитывать на победу»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 21:37 |
306
0

Олег ГОЛОДЮК: «В равных составах могли бы рассчитывать на победу»

Тренер «Металлиста 1925» – о ничьей в матче с «Рухом»

03 сентября 2023, 21:37 |
306
0
Олег ГОЛОДЮК: «В равных составах могли бы рассчитывать на победу»
ФК Металлист 1925. Олег Голодюк

Тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк на послематчевой пресс-конференции поделился впечатлениями и эмоциями от матча против «Руха» (1:1):

- Получилась очень хорошая игра, она, наверное, понравилась болельщикам. Были эмоции, были бойцовские качества, мог результат быть немножко лучшим для нас. Но мы довольны, в первую очередь самоотдачей ребят, как они бились сегодня, как они пытались сохранить счет, потому что очень трудно против такой команды, как «Рух», которая сейчас отличается своими физическими данными, полчаса доигрывать вдесятером.

- Насколько трудно было собраться команде, учитывая все новости, которые были вокруг команды?
- Если я скажу, что новости не влияли, это будет с моей стороны ложь, потому что в подсознании ребят, да и у нас, были мысли о том, что будет дальше. Но самое главное, что все сложилось хорошим образом, команда продолжает существовать, слава Богу, спасибо тем людям, которые откликнулись и не оставили наш клуб на произвол судьбы. Мы их не знаем лично, но от команды, от нас – большое им спасибо.

- Что можете сегодня по игре команды, потому что большую часть игры «Рух» атаковал...
- Я бы так не сказал, он начал атаковать, когда вмешался судья. Этот матч, если бы мы доигрывали равных составах, могли бы рассчитывать на победу.

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Олег Голодюк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Рух Львов Рух - Металлист 1925
Источник ФК Металлист 1925
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