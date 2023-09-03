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Чемпионат Украины
Рух Львов
03.09.2023 19:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 10:03 | Обновлено 03 сентября 2023, 10:28
74
0

Рух – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6 тура Украинской Премьер-лиги

03 сентября 2023, 10:03 | Обновлено 03 сентября 2023, 10:28
74
0
Рух – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
ФК Рух

В воскресенье, 3 сентября, состоится поединок 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Рух» набрал в начале сезона неплохой ход, но из-за особенностей регламента был вынужден останавливаться и вместо матчей в УПЛ просто смотреть, как в еврокубках играют его соперники. Представители львовян возмущались и предлагали изменить регламент, чтобы клубы-участники еврокубков не имели возможность в одностороннем порядке переносить матчи, но никто в этом сезоне такого делать не будет. У «Металлиста 1925» проблемы другие – появилась информация о финансовых проблемах клуба, но неизвестно, какая ситуация на самом деле, помня поговорку о дыме и огне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Металлист 1925» в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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