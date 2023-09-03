Рух – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 6 тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 3 сентября, состоится поединок 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 19:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
«Рух» набрал в начале сезона неплохой ход, но из-за особенностей регламента был вынужден останавливаться и вместо матчей в УПЛ просто смотреть, как в еврокубках играют его соперники. Представители львовян возмущались и предлагали изменить регламент, чтобы клубы-участники еврокубков не имели возможность в одностороннем порядке переносить матчи, но никто в этом сезоне такого делать не будет. У «Металлиста 1925» проблемы другие – появилась информация о финансовых проблемах клуба, но неизвестно, какая ситуация на самом деле, помня поговорку о дыме и огне.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Металлист 1925» в украинской версии сайта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наша делегация была шокирована участием в мероприятии представителей стран-оккупанток
В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина