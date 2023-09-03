Рух – Металлист 1925 – 1:1. Автогол и удаление. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 6-го тура АПЛ
В воскресенье, 3 сентября, состоялся поединок 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли львовский «Рух» и харьковский «Металлист 1925».
Украинская Премьер-лига. 6 тур.
«Рух» – «Металлист 1925» – 1:1.
Жичиков (29, автогол) – Русин (25)
Мартынюк (72, вторая желтая карточка)
«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман – Эдсон (Рунич, 80), Сапуга – Теслюк (Квасница, 57), Плюман (Соломон, 57), Таллес (Пастух, 68) – Климчук.
«Металлист 1925»: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Червак – Габелок, Мартынюк – Русин (Фарина, 76), Ткачук (Дмитренко, 46), Юсов (Ременюк, 59) – Сидоров (Чирук, 83).
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