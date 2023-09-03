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Чемпионат Украины
Рух Львов
03.09.2023 19:00 – FT 1 : 1
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 21:59 | Обновлено 03 сентября 2023, 22:01
315
0

Рух – Металлист 1925 – 1:1. Автогол и удаление. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 6-го тура АПЛ

03 сентября 2023, 21:59 | Обновлено 03 сентября 2023, 22:01
315
0
Рух – Металлист 1925 – 1:1. Автогол и удаление. Видео голов и обзор матча
ФК Рух Львов

В воскресенье, 3 сентября, состоялся поединок 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли львовский «Рух» и харьковский «Металлист 1925».

Украинская Премьер-лига. 6 тур.

«Рух» – «Металлист 1925» – 1:1.

Жичиков (29, автогол) – Русин (25)

Мартынюк (72, вторая желтая карточка)

«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман – Эдсон (Рунич, 80), Сапуга – Теслюк (Квасница, 57), Плюман (Соломон, 57), Таллес (Пастух, 68) – Климчук.

«Металлист 1925»: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Червак – Габелок, Мартынюк – Русин (Фарина, 76), Ткачук (Дмитренко, 46), Юсов (Ременюк, 59) – Сидоров (Чирук, 83).

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Источник Sport.ua
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