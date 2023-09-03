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Чемпионат Украины
Рух Львов
03.09.2023 19:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 07:14 | Обновлено 03 сентября 2023, 07:15
178
0

Рух – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Харьковчане во Львов таки поехали

03 сентября 2023, 07:14 | Обновлено 03 сентября 2023, 07:15
178
0
Рух – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 3 сентября, в заключительном матче тура один из лидеров чемпионата «Рух» будет принимать на «Арене Львов» «Металлист 1925». Беспроигрышная серия руховцев в матчах с харьковским клубом длится три игры: победа и две ничьи.

Рух

«Рух» в отличие от своих соперников в последний раз играл в УПЛ еще 19 августа. Затем подопечные Виталия Пономарева провели кубковую игру в Стрые, где экспериментальным составом победили местную «Скалу 1911» со счетом 2:0. Вскоре должна была состояться домашняя игра «Руха» в чемпионате с «Днепром-1», но матч был перенесен из-за участия днепрян в еврокубках.

К воскресному матчу руховцы подошли с положительными клубными сериалами в чемпионатах. Беспроигрышная клубная рекордная домашняя серия «Руха» длится 9 игр: четыре победы и пять ничьих. Да и вообще, руховцы не знают горечи поражений в УПЛ на протяжении 8 игр: пять побед и три ничьи, и в воскресенье могут улучшить свои клубные рекорды.

Вот предматчевое мнение защитника «Руха» Виталия Романа: «Металлист 1925» – это хорошая команда, хорошо играющая с мячом. Также харьковчане хорошо обороняются, потому это непростой соперник. Но мы двигаемся по своему пути и не будем подстраиваться под соперника. Нам важно показать на поле свою игру и придерживаться наших принципов».

Металлист 1925

Харьковская команда в предыдущих трех матчах выдала победную серию, одержав две виктории в чемпионате и также в Кубке экспериментальным составом победила в гостях «Горняк-Спорт» со счетом 3:1. Игроки «Металлиста 1925» с 25 мая этого года больше одного гола за матч в УПЛ не забивают.

Недавно, 30 августа, на официальном сайте клуба было сообщено, что один из спонсоров «Металлиста 1925» из-за войны прекращает финансирование и необходимо собрать общее собрание учредителей клуба и обсудить эту сложную ситуацию. Как бы то ни было, но на игру во Львов харьковская команда таки отправится.

Продолжают происходить изменения в составе «Металлиста 1925», новичком которого недавно стал 20-летний защитник Марьян Фарина. С особыми эмоциями готовятся к матчу Ростислав Русин, Андрей Ременюк и Ярослав Мартынюк, которые в свое время выступали и за «Рух».

Статистика встреч

«Рух» и «Металлист 1925» провели всего четыре игры в УПЛ, в которых по разу победы праздновали оба соперника и дважды арбитры фиксировали ничьи. При этом во Львове «Рух» еще не уступал «Металлисту 1925» в двух матчах. В последний раз харьковская команда играла на поле «желто-черных» 23 октября прошлого года, и победитель не был выявлен. На гол хозяев поля в исполнении Алексея Довгого гости под занавес матча ответили точным ударом Артема Габелка.

Фемида

Арбитром матча назначен Сергей Задиран (Киевская область), для которого это будет дебютная игра в УПЛ, а в Первой лиге Задиран-младший провел 32 игры.

Прогноз на противостояние

Руховцы удерживают домашний беспроигрышный клубный рекордный сериал. Вместе с тем, в предыдущих двух играх чемпионата «Металлист 1925» очков не терял. Скорее всего, будет боевая ничья.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Сыч, Слюбик, Сапуга, Плюман, Эдсон, Притула, Соломон, Климчук.

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Габелок, Русин, Ткачук, Вачиберадзе, Юсов, Сидоров.

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3 сентября, воскресенье

«Рух» – «Металлист 1925»
Львов. Стадион «Арена Львов». 19:00
ТВ-трансляция на телеканалах Суспильне и Спорт-1
РУХ – МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Сергей Задиран (Киевская область)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Рух Львов Металлист 1925 Украинская Премьер-лига Рух - Металлист 1925 прогнозы
Источник Sport.ua
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