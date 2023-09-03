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  4. Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у Лас-Пальмаса на 89-й минуте
Чемпионат Испании
Жирона
03.09.2023 15:00 – FT 1 : 0
Лас Пальмас
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Испания
03 сентября 2023, 16:57 | Обновлено 03 сентября 2023, 16:58
3269
9

Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у Лас-Пальмаса на 89-й минуте

Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил Кристиан Португес

03 сентября 2023, 16:57 | Обновлено 03 сентября 2023, 16:58
3269
9
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у Лас-Пальмаса на 89-й минуте
ФК Жирона

3 сентября состоялся матч 4-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Лас-Пальмас». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «бело-красных».

На 30-й минуте встречи защитник гостей Алекс Суарес отправил мяч в свои ворота, однако после просмотра VAR арбитр зафиксировал офсайд перед забитым мячом.

Единственный гол на 89-й минуте забил Кристиан Португес.

В составе хозяев в этом матче сыграли украинские футболисты Виктор Цыганков и Артем Довбик. Цыганков вышел в старте и был заменен на 75-й минуте, а Довбик появился на поле на 62-й вместо Кристиана Стуани.

Сейчас «Жирона» располагается на 2-й позиции в таблице чемпионата Испании. У команды 10 очков после 4 туров.

Ла Лига. 4-й тур. 3 сентября

Жирона – Лас-Пальмас – 1:0

Гол: Кристиан Португес, 89

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Жирона Лас-Пальмас Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Тарік1994
Ну так собі. Бо забив гравець той що вийшов замість Циганкова. Віктор останні 2-3 тури так собі виглядає, наче втомлений. Ну і Жирона не дивлячись на результати виглядає не так цікаво як минулого сезону 
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+5
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Болела
Подумалось, ще б Луніна сюди до цієї банди)
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+2
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elPadrino
не хватает физики у Вити на весь матч
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+1
roman75zpr
Почти чемпионский график
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+1
antt
І циганков не так.  Бо він переважно асистував на гравця який вже покинув жирону. І довбик забив один гол - далі вже цілий місяць буде як сухо. І випускають його не набагато більше часу ніж мудрика, під кінець матчу. А скільки було фурору після першого голу довбика.
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-2
OKs100
Жирона - теневой лидер Ла Лиги. Только они могут вклиниться в борьбу между Реал Мадридом и Барселоной за победу в чемпионате.
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-3
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