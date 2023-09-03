Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у Лас-Пальмаса на 89-й минуте
Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил Кристиан Португес
3 сентября состоялся матч 4-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Лас-Пальмас». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «бело-красных».
На 30-й минуте встречи защитник гостей Алекс Суарес отправил мяч в свои ворота, однако после просмотра VAR арбитр зафиксировал офсайд перед забитым мячом.
Единственный гол на 89-й минуте забил Кристиан Португес.
В составе хозяев в этом матче сыграли украинские футболисты Виктор Цыганков и Артем Довбик. Цыганков вышел в старте и был заменен на 75-й минуте, а Довбик появился на поле на 62-й вместо Кристиана Стуани.
Сейчас «Жирона» располагается на 2-й позиции в таблице чемпионата Испании. У команды 10 очков после 4 туров.
Ла Лига. 4-й тур. 3 сентября
Жирона – Лас-Пальмас – 1:0
Гол: Кристиан Португес, 89
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) September 3, 2023
⚽️ @portu
💪 Els 3 punts es queden a casa!
🔴⚪️ #GironaLasPalmas pic.twitter.com/nUN7jIIPvk
FINAL en Montilivi. #GironaLasPalmas ¡#VamosUD! #LaUniónHaceLasPalmas 💛💙 pic.twitter.com/WLP7XKl0UG— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) September 3, 2023
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