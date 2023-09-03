Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у Лас-Пальмаса на 89-й минуте

3 сентября состоялся матч 4-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Лас-Пальмас». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «бело-красных».

На 30-й минуте встречи защитник гостей Алекс Суарес отправил мяч в свои ворота, однако после просмотра VAR арбитр зафиксировал офсайд перед забитым мячом.

Единственный гол на 89-й минуте забил Кристиан Португес.

В составе хозяев в этом матче сыграли украинские футболисты Виктор Цыганков и Артем Довбик. Цыганков вышел в старте и был заменен на 75-й минуте, а Довбик появился на поле на 62-й вместо Кристиана Стуани.

Сейчас «Жирона» располагается на 2-й позиции в таблице чемпионата Испании. У команды 10 очков после 4 туров.

Ла Лига. 4-й тур. 3 сентября

Жирона – Лас-Пальмас – 1:0

Гол: Кристиан Португес, 89