03.09.2023 15:00 – 46’ 0 : 0
Испания03 сентября 2023, 15:02 | Обновлено 03 сентября 2023, 15:04
1795
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Жирона – Лас-Пальмас. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 4-го тура Ла Лиги
03 сентября 2023, 15:02 | Обновлено 03 сентября 2023, 15:04
1795
0
3 сентября состоится матч 4-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Лас-Пальмас».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на арене «Городского стадиона Монтивилли» в Жироне.
Время начала встречи – 15:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на MEGOGO.
Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе команды, а украинский форвард Артем Довбик остался на скамейке запасных.
Жирона – Лас-Пальмас. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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