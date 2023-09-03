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  4. Жирона – Лас-Пальмас. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Жирона
03.09.2023 15:00 – 46 0 : 0
Лас Пальмас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 сентября 2023, 15:02 | Обновлено 03 сентября 2023, 15:04
1795
0

Жирона – Лас-Пальмас. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 4-го тура Ла Лиги

03 сентября 2023, 15:02 | Обновлено 03 сентября 2023, 15:04
1795
0
Жирона – Лас-Пальмас. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

3 сентября состоится матч 4-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Лас-Пальмас».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на арене «Городского стадиона Монтивилли» в Жироне.

Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на MEGOGO.

Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе команды, а украинский форвард Артем Довбик остался на скамейке запасных.

Жирона – Лас-Пальмас. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Жирона Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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