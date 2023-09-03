3 сентября состоится матч 4-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Лас-Пальмас».

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Поединок пройдет на арене «Городского стадиона Монтивилли» в Жироне.

Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на MEGOGO.

Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе команды, а украинский форвард Артем Довбик остался на скамейке запасных.

Жирона – Лас-Пальмас. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция