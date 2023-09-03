03.09.2023 15:00 – FT 1 : 0
Испания03 сентября 2023, 18:36 |
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Жирона – Лас-Пальмас – 1:0. 75 минут Цыганкова, 28 минут Довбика. Видео
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Ла Лиги
03 сентября 2023, 18:36 |
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3 сентября состоялся матч 4-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Лас-Пальмас». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых».
Единственный гол на 89-й минуте забил Кристиан Португес.
В составе хозяев в этом матче сыграли украинские футболисты Виктор Цыганков и Артем Довбик. Цыганков вышел в старте и был заменен на 75-й минуте, а Довбик появился на поле на 62-й вместо Кристиана Стуани.
Ла Лига. 4-й тур. 3 сентября
Жирона – Лас-Пальмас – 1:0
Гол: Кристиан Португес, 89
Видеообзор матча:
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Порту (Жирона).
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