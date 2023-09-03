3 сентября состоялся матч 4-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Лас-Пальмас». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых».

Единственный гол на 89-й минуте забил Кристиан Португес.

В составе хозяев в этом матче сыграли украинские футболисты Виктор Цыганков и Артем Довбик. Цыганков вышел в старте и был заменен на 75-й минуте, а Довбик появился на поле на 62-й вместо Кристиана Стуани.

Ла Лига. 4-й тур. 3 сентября

Жирона – Лас-Пальмас – 1:0

Гол: Кристиан Португес, 89