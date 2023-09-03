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Чемпионат Испании
Жирона
03.09.2023 15:00 – FT 1 : 0
Лас Пальмас
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Испания
03 сентября 2023, 18:36 |
588
0

Жирона – Лас-Пальмас – 1:0. 75 минут Цыганкова, 28 минут Довбика. Видео

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Ла Лиги

03 сентября 2023, 18:36 |
588
0
Жирона – Лас-Пальмас – 1:0. 75 минут Цыганкова, 28 минут Довбика. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

3 сентября состоялся матч 4-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Лас-Пальмас». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых».

Единственный гол на 89-й минуте забил Кристиан Португес.

В составе хозяев в этом матче сыграли украинские футболисты Виктор Цыганков и Артем Довбик. Цыганков вышел в старте и был заменен на 75-й минуте, а Довбик появился на поле на 62-й вместо Кристиана Стуани.

Ла Лига. 4-й тур. 3 сентября

Жирона – Лас-Пальмас – 1:0

Гол: Кристиан Португес, 89

Видеообзор матча:

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Порту (Жирона).
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Жирона Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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