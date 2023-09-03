Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Полесье вышло на 2-е место

3 сентября завершился 6-й тур Украинской Премьер-лиги.

Состоялось 7 поединков, на более поздний срок был перенесен матч «Заря» – «Динамо».

«Шахтер» обыграл «Минай» (4:1) и упрочил лидерство. Горняки после 6 матчей имеют 14 очков из 8 возможных.

Второе место занимает «Полесье» (12 баллов), далее идут «Кривбасс и «Рух» (по 11 очков).

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины после 6-го тура находятся «Верес», ЛНЗ (по 4 балла) и «Минай» (2 пункта).

🏆 УПЛ. 6-й тур, 1–3 сентября

🔹 01.09. 17:00. Верес – Черноморец – 3:1

– Черноморец – 3:1 🔹 02.09. 13:00. Минай – Шахтер – 1:4

– 1:4 🔹 02.09. 15:00. Полесье – Оболонь – 2:0

– Оболонь – 2:0 🔹 02.09. 17:00. Ворскла – Александрия – 1:0

– Александрия – 1:0 🔹 03.09. 13:00. Днепр-1 – ЛНЗ Черкассы – 0:0

🔹 03.09. 17:00. Колос – Кривбасс – 0:3

– 0:3 🔹 03.09. 19:00. Рух – Металлист 1925 – 1:1

Турнирная таблица УПЛ