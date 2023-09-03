Украина. Премьер лига03 сентября 2023, 23:12 | Обновлено 03 сентября 2023, 23:25
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Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Полесье вышло на 2-е место
Горняки после 6 туров имеют 14 очков из 18 возможных
03 сентября 2023, 23:12 | Обновлено 03 сентября 2023, 23:25
280
2
3 сентября завершился 6-й тур Украинской Премьер-лиги.
Состоялось 7 поединков, на более поздний срок был перенесен матч «Заря» – «Динамо».
«Шахтер» обыграл «Минай» (4:1) и упрочил лидерство. Горняки после 6 матчей имеют 14 очков из 8 возможных.
Второе место занимает «Полесье» (12 баллов), далее идут «Кривбасс и «Рух» (по 11 очков).
Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины после 6-го тура находятся «Верес», ЛНЗ (по 4 балла) и «Минай» (2 пункта).
🏆 УПЛ. 6-й тур, 1–3 сентября
- 🔹 01.09. 17:00. Верес – Черноморец – 3:1
- 🔹 02.09. 13:00. Минай – Шахтер – 1:4
- 🔹 02.09. 15:00. Полесье – Оболонь – 2:0
- 🔹 02.09. 17:00. Ворскла – Александрия – 1:0
- 🔹 03.09. 13:00. Днепр-1 – ЛНЗ Черкассы – 0:0
- 🔹 03.09. 17:00. Колос – Кривбасс – 0:3
- 🔹 03.09. 19:00. Рух – Металлист 1925 – 1:1
Турнирная таблица УПЛ
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