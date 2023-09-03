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  4. Худший в составе Арсенала. Названа оценка Зинченко за матч с Ман Юнайтед
Англия
03 сентября 2023, 21:11 | Обновлено 03 сентября 2023, 21:49
3929
13

Худший в составе Арсенала. Названа оценка Зинченко за матч с Ман Юнайтед

Игра завершилась победой «канониров» со счетом 3:1

03 сентября 2023, 21:11 | Обновлено 03 сентября 2023, 21:49
3929
13
Худший в составе Арсенала. Названа оценка Зинченко за матч с Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

3 сентября состоялся матч 4-го тура АПЛ между клубами «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров».

Украинский футболист хозяев Александр Зинченко впервые с мая вышел в стартовом составе команды и провел на поле 76 минут, после чего был заменен на Такехиро Томиясу.

После завершения встрече статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.2 баллов. Такой показатель Александра является худшим среди игроков «Арсенала» наравне с Жоржиньо.

Лучшим игроком поединка был признан Букайо Сака (7.9).

Оценки WhoScored за матч Арсенал – Манчестер Юнайтед – 3:1

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Жоржиньо Александр Зинченко Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Арсенал - Манчестер Юнайтед WhoScored Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Букайо Сака
Источник WhoScored
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Комментарии 13
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Умник
Спорт.юа зробіть найгіршу команду туру
Лунін бо сидить
Циганков бо замінили на 75
Довбик бо не забив
Мудрик тому що не забив
Зіна якось кволо
І так далі.
Якщо хейтите то давайте прямо.
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
avk2307
Цей сайт дає загальну оцінку. У Ван Бісака друга оцінка в МЮ , але обидва голи з його зони. Так він  з Мартінеллі боровся всю гру достатньо непогано, але обидва голи один передача з його зони, інший просто удар і що ? Друга оцінка вкоманді..
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+1
Умник
бля одні найгірші
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+1
Віктор Коробка
Все пропало! Усі українці - або на лавці, або найгірші! Зараз ще Дженоа дограє - і там Маліна найгірший! Піду, втоплюся.
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+1
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Octopus
У него вообще нетрадиционно низкое владение мячом, поэтому и оценка низкая, мало пасов отдал. Зато Райс чемпион по пасам в команде, вся игра через него.
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0
Igrok4
Туфта. Найкращі Мартінеллі та Едегор, найгірші Хаверц та Вайт. 
Експерти такі есперди
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0
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avk2307
Ну не можуть же всы бути кращими. Команда виграла, він точно нічого не запоров і не привіз, якби Мудрик віддав пас передголом то взагалі б був неоднозначний заголовок.
В принципі він непагано зіграв. Звісно гірше Одегарда та лідерів
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0
zhyr
цей тиждень в наших найгірші оцінки?))
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0
Swed
Во. И тут ждём что там фанаты накалякали из Лондона.
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-2
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