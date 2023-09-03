Худший в составе Арсенала. Названа оценка Зинченко за матч с Ман Юнайтед

3 сентября состоялся матч 4-го тура АПЛ между клубами «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров».

Украинский футболист хозяев Александр Зинченко впервые с мая вышел в стартовом составе команды и провел на поле 76 минут, после чего был заменен на Такехиро Томиясу.

После завершения встрече статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.2 баллов. Такой показатель Александра является худшим среди игроков «Арсенала» наравне с Жоржиньо.

Лучшим игроком поединка был признан Букайо Сака (7.9).

Оценки WhoScored за матч Арсенал – Манчестер Юнайтед – 3:1