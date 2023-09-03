ФОТО. Ребров начал сбор. Под Вроцлавом прошла первая тренировка сборной
Команда готовится к матчам квалификации Евро-2024 против Англии и Италии
Вечером 3 сентября сборная Украины провела первую тренировку, готовясь к матчам отбора Евро-2024 против Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября).
Занятие прошло на поле футбольного центра клуба из города Тшебница вблизи польского Вроцлава.
Футболисты совершили общую пробежку, затем разделились на группы и тренировались в зависимости от уровня нагрузки в клубах.
Состав национальной сборной Украины
Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).
Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – «Шахтер» Донецк), Денис Попов, Александр Тымчик (оба – «Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Сергей Кривцов («Интер» Майами, США), Богдан Михайличенко («Динамо» Загреб, Хорватия).
Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Александр Караваев (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – «Шахтер» Донецк), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия).
Нападающие: Роман Яремчук (Валенсия, Испания), Артем Довбик (Жирона, Испания), Владислав Ванат (Динамо Киев).
ФОТО. Ребров начал сбор. Под Вроцлавом прошла первая тренировка сборной
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