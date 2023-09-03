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Чемпионат Европы
03 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 04 сентября 2023, 00:18
616
1

ФОТО. Ребров начал сбор. Под Вроцлавом прошла первая тренировка сборной

Команда готовится к матчам квалификации Евро-2024 против Англии и Италии

03 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 04 сентября 2023, 00:18
616
1
ФОТО. Ребров начал сбор. Под Вроцлавом прошла первая тренировка сборной
УАФ. Степаненко и Ребров

Вечером 3 сентября сборная Украины провела первую тренировку, готовясь к матчам отбора Евро-2024 против Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября).

Занятие прошло на поле футбольного центра клуба из города Тшебница вблизи польского Вроцлава.

Футболисты совершили общую пробежку, затем разделились на группы и тренировались в зависимости от уровня нагрузки в клубах.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – «Шахтер» Донецк), Денис Попов, Александр Тымчик (оба – «Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Сергей Кривцов («Интер» Майами, США), Богдан Михайличенко («Динамо» Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Александр Караваев (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – «Шахтер» Донецк), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук (Валенсия, Испания), Артем Довбик (Жирона, Испания), Владислав Ванат (Динамо Киев).

ФОТО. Ребров начал сбор. Под Вроцлавом прошла первая тренировка сборной

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фото Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024 Италия - Украина фотогалерея тренировка
Источник Украинская ассоциация футбола
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Gargantua
вызывает тревогу защита
Тымчик и Матвиенко в плохой форме. Миколенко вообще не играл из-за восстановления после травмы.
в тонусе только Забарный.
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