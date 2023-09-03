Довбик – худший в составе Жироны против Лас-Пальмаса. Что получил Цыганков?

3 сентября состоялся матч 4-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Лас-Пальмас». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «бело-красных».

Единственный гол на 89-й минуте забил Кристиан Португес.

В составе хозяев в этом матче сыграли украинские футболисты Виктор Цыганков и Артем Довбик. Цыганков вышел в старте и был заменен на 75-й минуте, а Довбик появился на поле на 62-й вместо Кристиана Стуани.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Цыганкову оценку в 6.7 баллов. Довбик получил 6.2. Показатель Артема является худшим в составе «Жироны».

Лучшим игроком поединка был признан голкипер «жиронцев» Пауло Гассанига (8.1).

Оценки WhoScored за матч Жирона – Лас-Пальмас – 1:0