Довбик – худший в составе Жироны против Лас-Пальмаса. Что получил Цыганков?
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «жиронцев»
3 сентября состоялся матч 4-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Лас-Пальмас». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «бело-красных».
Единственный гол на 89-й минуте забил Кристиан Португес.
В составе хозяев в этом матче сыграли украинские футболисты Виктор Цыганков и Артем Довбик. Цыганков вышел в старте и был заменен на 75-й минуте, а Довбик появился на поле на 62-й вместо Кристиана Стуани.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Цыганкову оценку в 6.7 баллов. Довбик получил 6.2. Показатель Артема является худшим в составе «Жироны».
Лучшим игроком поединка был признан голкипер «жиронцев» Пауло Гассанига (8.1).
Оценки WhoScored за матч Жирона – Лас-Пальмас – 1:0
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Дивився другий тайм. Довбик був одним з кращих. Чіплявся за м'яч, продавлював суперників, бив по воротах. Жирона після його виходу на заміну додала, хоча в цілому у цій грі на фоні скромного Лас Пальмаса виглядала непереконливо. А от Циганкова зіграв явно нижче своїх можливостей.