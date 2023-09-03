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  4. Довбик – худший в составе Жироны против Лас-Пальмаса. Что получил Цыганков?
Испания
03 сентября 2023, 17:41 | Обновлено 03 сентября 2023, 18:45
3452
9

Довбик – худший в составе Жироны против Лас-Пальмаса. Что получил Цыганков?

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «жиронцев»

03 сентября 2023, 17:41 | Обновлено 03 сентября 2023, 18:45
3452
9
Довбик – худший в составе Жироны против Лас-Пальмаса. Что получил Цыганков?
Getty Images/Global Images Ukraine

3 сентября состоялся матч 4-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Лас-Пальмас». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «бело-красных».

Единственный гол на 89-й минуте забил Кристиан Португес.

В составе хозяев в этом матче сыграли украинские футболисты Виктор Цыганков и Артем Довбик. Цыганков вышел в старте и был заменен на 75-й минуте, а Довбик появился на поле на 62-й вместо Кристиана Стуани.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Цыганкову оценку в 6.7 баллов. Довбик получил 6.2. Показатель Артема является худшим в составе «Жироны».

Лучшим игроком поединка был признан голкипер «жиронцев» Пауло Гассанига (8.1).

Оценки WhoScored за матч Жирона – Лас-Пальмас – 1:0

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Жирона – Лас-Пальмас. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пауло Гассанига Жирона Лас-Пальмас Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Артем Довбик лучший игрок WhoScored
Источник WhoScored
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Комментарии 9
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zhyr
Та нормально він грав
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+7
zhyr
Звичайно він не носився по полю, як барбі на правому фланзі, але ж в кожного свій стиль гри.
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+5
suforza1921
Знову тупі хейтерські заголовки, від яких уже верне...
Дивився другий тайм. Довбик був одним з кращих. Чіплявся за м'яч, продавлював суперників, бив по воротах. Жирона після його виходу на заміну додала, хоча в цілому у цій грі на фоні скромного Лас Пальмаса виглядала непереконливо. А от Циганкова зіграв явно нижче своїх можливостей. 
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+3
Віктор Коробка
Як на мене - не випав з гри, кілька разів пробив, один раз непогано в стіночку з'іграв. Добре, що не написали, що провалив матч.
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+3
Віктор Коробка
Вже колись виправляли, що "жирондинці" - це Бордо, а Жирона - жиронці.
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+2
BATI-GOOOOOL
По Вити согласен наверное сыграл  свой худший матч за Жирону,по Довбику категорически нет,да и вообщем всей Жироне трудно занести этот матч в актив.
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+1
Summertime
Когда читать писульки от фанатов?
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0
AK.228
Головне що в жироні… АВК🤡
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0
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