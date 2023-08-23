Новичок Шахтера, испанец для Днепра-1, камбэк Роналду, довызов Караваева

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 22 августа.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер усилился еще одним грузином

Ираклий Азаров подписал контракт с «горняками»

2A. Днепр-1 определился с тренером. Он возглавит команду в ответном матче ЛК

Экс-коуч «Твенте» и «Истры» Гонсало Гарсия станет главным тренером днепрян

2B. ГОРОДОВ: «Важная игра в Трнаве. Выигрывает команда, проигрывает тренер»

Тренер СК «Днепр-1» ответил на вопросы перед матчем Лиги конференций

3. Суперкамбэк! Аль-Наср с Роналду забил 3 гола в конце матча азиатской ЛЧ

Португальский форвард сделал ассист на 90+7 минуте

4A. Александра Караваева довызвали в сборную Украины

Сергей Ребров решил перевести игрока «Динамо» из резервного списка

4B. Мельгоса назвал состав молодежки на игры с Германией и Северной Ирландией

Сборная Украины U-21 проведет поединки 8 и 12 сентября

5. Лига чемпионов. Ракув проиграл Копенгагену, Кочергин отыграл 80 минут

Польский клуб потерпел домашнее поражение

6. Лунин или Кепа? В Реале определились с основным вратарем команды

Украинец снова будет запасным

7A. Ястремская стартовала с победы в квалификации US Open

Даяна в первом раунде обыграла Хезер Уотсон из Великобритании

7B. Сачко проиграл итальянцу в первом раунде квалификации US Open 2023

В стартовом матче украинский теннисист уступил Раулю Бранкаччо в двух сетах

7C. Крутых уступил экс-5-й ракетке мира в стартовом матче отбора к US Open 2023

В первом раунде отбора украинец проиграл Кевину Андерсону из ЮАР

8. Усик vs Дюбуа: поединок, который не будет легкой прогулкой для чемпиона

Но шансов у претендента немного

9. Мудрик не использовал шанс, первый пропущенный гол Лунина, ошибки Забарного

Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10. Если от игры Шахтера сейчас кто-то и тешится, так это разве что Йовичевич

О сложной акклиматизации Патрика ван Леувена