Крутых уступил экс-5-й ракетке мира в стартовом матче отбора к US Open 2023
В первом раунде отбора украинец проиграл Кевину Андерсону из ЮАР
Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 219) проиграл в стартовом раунде квалификации Открытого чемпионата США.
В первом раунде отбора украинец уступил Кевину Андерсону из ЮАР (АТР 656), который на пике карьеры занимал 5-е место в рейтинге и был финалистом US Open 2017 и Уимблдона 2018.
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Ранее теннисисты между собой не играли, первая их встреча завершилась поражением украинца в двух сетах за 1 час 21 минуту.
В следующем раунде победитель встречи выйдет на корт против Лорана Локоли из Франции или Томаша Махача из Чехии.
US Open 2023. Мужчины. 1-й раунд квалификации
Кевин Андерсон (ЮАР) – Алексей Крутых (Украина) – 6:3, 7:5
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