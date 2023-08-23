Крутых уступил экс-5-й ракетке мира в стартовом матче отбора к US Open 2023

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 219) проиграл в стартовом раунде квалификации Открытого чемпионата США.

В первом раунде отбора украинец уступил Кевину Андерсону из ЮАР (АТР 656), который на пике карьеры занимал 5-е место в рейтинге и был финалистом US Open 2017 и Уимблдона 2018.

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Ранее теннисисты между собой не играли, первая их встреча завершилась поражением украинца в двух сетах за 1 час 21 минуту.

В следующем раунде победитель встречи выйдет на корт против Лорана Локоли из Франции или Томаша Махача из Чехии.

US Open 2023. Мужчины. 1-й раунд квалификации

Кевин Андерсон (ЮАР) – Алексей Крутых (Украина) – 6:3, 7:5