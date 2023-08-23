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  4. Крутых уступил экс-5-й ракетке мира в стартовом матче отбора к US Open 2023
US Open
23 августа 2023, 01:43 | Обновлено 23 августа 2023, 02:02
58
0

Крутых уступил экс-5-й ракетке мира в стартовом матче отбора к US Open 2023

В первом раунде отбора украинец проиграл Кевину Андерсону из ЮАР

23 августа 2023, 01:43 | Обновлено 23 августа 2023, 02:02
58
0
Крутых уступил экс-5-й ракетке мира в стартовом матче отбора к US Open 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 219) проиграл в стартовом раунде квалификации Открытого чемпионата США.

В первом раунде отбора украинец уступил Кевину Андерсону из ЮАР (АТР 656), который на пике карьеры занимал 5-е место в рейтинге и был финалистом US Open 2017 и Уимблдона 2018.

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Ранее теннисисты между собой не играли, первая их встреча завершилась поражением украинца в двух сетах за 1 час 21 минуту.

В следующем раунде победитель встречи выйдет на корт против Лорана Локоли из Франции или Томаша Махача из Чехии.

US Open 2023. Мужчины. 1-й раунд квалификации

Кевин Андерсон (ЮАР) – Алексей Крутых (Украина) – 6:3, 7:5

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Кевин Андерсон Алексей Крутых US Open 2023
Источник Sport.ua
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