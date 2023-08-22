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  4. Александра Караваева довызвали в сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
22 августа 2023, 17:00 | Обновлено 22 августа 2023, 17:01
1550
7

Александра Караваева довызвали в сборную Украины

Сергей Ребров решил перевести игрока «Динамо» из резервного списка

22 августа 2023, 17:00 | Обновлено 22 августа 2023, 17:01
1550
7
Александра Караваева довызвали в сборную Украины
УАФ. Александр Караваев

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров довызвал в состав национальной команды, объявленного вчера, защитника киевского «Динамо» Александра Караваева.

Национальная команда начнет свой сбор 3 сентября в Тшебнице - пригороде Вроцлава. Именно в этом польском городе сине-желтые проведут матч со сборной Англии 9 сентября. Через три дня после этого, 12 сентября, украинцы сыграют с Италией на «Сан-Сиро» в Милане.

31-летний правый защитник в этом сезоне провел 3 неполных игры за «Динамо», в которых забил 2 гола, в том числе решающий в противостоянии с «Арисом».

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Александр Караваев Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 7
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Ігор Бойко
Ну там такі самі, як Караваєв Тимчмк і Конопля, можливо хтось з них буде чуть кращим
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vitaha33
Караваєв має досвід, може закрити декілька проблемних позицій, але найбільша проблема - центральна вісь. Кого там випускати - питання. Зіна провів 7хв, Піхальонка нема, Судаков травмований, Степаненко теж після травми, Шапаренко ніякий, Буяльський теж особливо не ахті. 
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0
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DK1961
Кое у кого из ПОСТОЯННО ЖИВУЩИХ В ИНЕТЕ сейчас несварение желудка в форум выльется
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0
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kadaad
К сожалению можно довызывать в сборную кого угодно, шансов против Англии и Италии у нашей сборной нет.
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-2
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