Александра Караваева довызвали в сборную Украины
Сергей Ребров решил перевести игрока «Динамо» из резервного списка
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров довызвал в состав национальной команды, объявленного вчера, защитника киевского «Динамо» Александра Караваева.
Национальная команда начнет свой сбор 3 сентября в Тшебнице - пригороде Вроцлава. Именно в этом польском городе сине-желтые проведут матч со сборной Англии 9 сентября. Через три дня после этого, 12 сентября, украинцы сыграют с Италией на «Сан-Сиро» в Милане.
31-летний правый защитник в этом сезоне провел 3 неполных игры за «Динамо», в которых забил 2 гола, в том числе решающий в противостоянии с «Арисом».
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