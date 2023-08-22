Александра Караваева довызвали в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров довызвал в состав национальной команды, объявленного вчера, защитника киевского «Динамо» Александра Караваева.

Национальная команда начнет свой сбор 3 сентября в Тшебнице - пригороде Вроцлава. Именно в этом польском городе сине-желтые проведут матч со сборной Англии 9 сентября. Через три дня после этого, 12 сентября, украинцы сыграют с Италией на «Сан-Сиро» в Милане.

31-летний правый защитник в этом сезоне провел 3 неполных игры за «Динамо», в которых забил 2 гола, в том числе решающий в противостоянии с «Арисом».