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US Open
23 августа 2023, 01:14 | Обновлено 23 августа 2023, 01:27
82
0

Сачко проиграл итальянцу в первом раунде квалификации US Open 2023

В стартовом матче украинский теннисист уступил Раулю Бранкаччо в двух сетах

23 августа 2023, 01:14 | Обновлено 23 августа 2023, 01:27
82
0
Сачко проиграл итальянцу в первом раунде квалификации US Open 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 166) неудачно сыграл в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом раунде отбора украинец проиграл Раулю Бранкаччо из Италии (АТР 169).

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Ранее теннисисты между собой не играли, и первая их встреча завершилась поражением украинца в двух сетах за 1 час 46 минут.

В следующем раунде победитель матча сразится против Тимофея Скатова из Казахстана.

US Open 2023. Мужчины. 1-й раунд квалификации

Виталий Сачко (Украина) – Рауль Бранкаччо (Италия) – 6:7 (5:7), 3:6

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Виталий Сачко Рауль Бранкаччо US Open 2023
Источник Sport.ua
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