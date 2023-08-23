Сачко проиграл итальянцу в первом раунде квалификации US Open 2023

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 166) неудачно сыграл в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом раунде отбора украинец проиграл Раулю Бранкаччо из Италии (АТР 169).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты между собой не играли, и первая их встреча завершилась поражением украинца в двух сетах за 1 час 46 минут.

В следующем раунде победитель матча сразится против Тимофея Скатова из Казахстана.

US Open 2023. Мужчины. 1-й раунд квалификации

Виталий Сачко (Украина) – Рауль Бранкаччо (Италия) – 6:7 (5:7), 3:6