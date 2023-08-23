Сачко проиграл итальянцу в первом раунде квалификации US Open 2023
В стартовом матче украинский теннисист уступил Раулю Бранкаччо в двух сетах
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 166) неудачно сыграл в квалификации Открытого чемпионата США.
В первом раунде отбора украинец проиграл Раулю Бранкаччо из Италии (АТР 169).
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Ранее теннисисты между собой не играли, и первая их встреча завершилась поражением украинца в двух сетах за 1 час 46 минут.
В следующем раунде победитель матча сразится против Тимофея Скатова из Казахстана.
US Open 2023. Мужчины. 1-й раунд квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Рауль Бранкаччо (Италия) – 6:7 (5:7), 3:6
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