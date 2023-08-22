Лунин или Кепа? В Реале определились с основным вратарем команды

Мадридский «Реал» окончательно определился с тем, кто будет основным голкипером команды в сезоне 2023/2024. По информации журналист Cadena SER Хавьера Эрраеса, первым номером команды будет Кепа Аррисабалага.

Именно он будет защищать ворота «Реала» в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Дебютировать за «Реал» Аррисабалага должен уже в ближайшем матче 3-го тура Ла Лиги против «Сельты».

Напомним, в первых двух матчах сезона, против «Атлетика» Бильбао и «Альмерии», ворота «Реала» защищал Лунин. Основной вратарь команды, Тибо Куртуа, пропустит практически весь сезон из-за разрыва крестообразных связок колена.