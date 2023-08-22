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  4. Лунин или Кепа? В Реале определились с основным вратарем команды
Испания
22 августа 2023, 20:19 |
6317
11

Лунин или Кепа? В Реале определились с основным вратарем команды

Украинец снова будет запасным

22 августа 2023, 20:19 |
6317
11
Лунин или Кепа? В Реале определились с основным вратарем команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» окончательно определился с тем, кто будет основным голкипером команды в сезоне 2023/2024. По информации журналист Cadena SER Хавьера Эрраеса, первым номером команды будет Кепа Аррисабалага.

Именно он будет защищать ворота «Реала» в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Дебютировать за «Реал» Аррисабалага должен уже в ближайшем матче 3-го тура Ла Лиги против «Сельты».

Напомним, в первых двух матчах сезона, против «Атлетика» Бильбао и «Альмерии», ворота «Реала» защищал Лунин. Основной вратарь команды, Тибо Куртуа, пропустит практически весь сезон из-за разрыва крестообразных связок колена.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Кепа Аррисабалага
Источник Cadena Ser
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Комментарии 11
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Burevestnik
25 числа на грі із Сельтою побачим хто буде воротарем 
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+4
naverland
Что и говорил раньше, Макс 2 первых матча. 
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+2
bzzzzz
Если это правда, то Лунину дальше там нечего ловить, надо срочно сваливать. Может у кепы, больше опыта, но в целом лунин как минимум не хуже. Реал просто с жиру беситься. Имея крутого второго вратаря, арендавать другого. Как будто это им ЛЧ поможет выиграть.
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+1
Nordenus
Интересно, Лунин опять скажет что "будет ждать свой шанс"?))
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+1
MrStepanovM .
Ці міркування не мають сенсу. У Луніна закінчується контракт, головне його з дуру не подовжувати. За кілька місяців він може вксти перемовини з новим клубом. А Реалу бажаю обісратись
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0
odiniznashih
Справедливо- дать Андрею шанс поиграть , а потом уже решать.
И если все действительно так,  о надо ноги делать.
А Реал потом пускай чешется- Кепа в аренде, а Куртуа неизвестно каким будет после травмы
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0
u6464u
Якщо правда , повинно бути у Андрія якесь самолюбство , потрібно валити з  того Реала , так як Кепа  ну не сильніше Луніна однозначно , Куртуа  так це один з крутіших воротарів світу і бути у нього за спиною це можно сказать  почесно .
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0
Ostrov Khortitsa
ребята, кепа еще тот бокапор - сам обосрется. не сомневайсь
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0
Maks23
Если это правда...то хребет надо вытягивать с мадрида и покорять другие города..
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0
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Gargantua
думаю, это брехня
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-1
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