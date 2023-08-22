ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер усилился еще одним грузином

Донецкий «Шахтер» официально объявил о трансфере 21-летнего игрока «Црвены Звезды» Ираклия Азарова. Игрок подписал с клубом пятилетний контракт.

Азаров начинал заниматься футболом в академии «Динамо» (Тбилиси), за первую команду которого дебютировал в 17 лет и провел 14 матчей (3 ассиста). В январе 2021 перешел в «Динамо» (Батуми), где сразу стал игроком основы и за полтора года сыграл 65 матчей (4 гола, 10 ассистов). С сезона 2022/23 выступал в составе белградской «Црвены Звезды» (26 матчей, 3 ассиста). Чемпион Грузии (2019, 2020, 2021), чемпион Сербии (2023).

С 2017 года регулярно вызывался в юношеские и молодежные сборные своей страны, за которые отыграл 38 поединков. Вместе со сборной Грузии U21 был участником молодежного чемпионата Европы – 2023. 2 июня 2021 года дебютировал за национальную сборную Грузии в товарищеской встрече с Румынией и провел в составе главной команды 12 матчей.