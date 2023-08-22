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Украина. Премьер лига
22 августа 2023, 13:10 | Обновлено 22 августа 2023, 13:14
1341
12

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер усилился еще одним грузином

Ираклий Азаров подписал контракт с «горняками»

22 августа 2023, 13:10 | Обновлено 22 августа 2023, 13:14
1341
12
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер усилился еще одним грузином
Getty Images/Global Images Ukraine. Ираклий Азаров

Донецкий «Шахтер» официально объявил о трансфере 21-летнего игрока «Црвены Звезды» Ираклия Азарова. Игрок подписал с клубом пятилетний контракт.

Азаров начинал заниматься футболом в академии «Динамо» (Тбилиси), за первую команду которого дебютировал в 17 лет и провел 14 матчей (3 ассиста). В январе 2021 перешел в «Динамо» (Батуми), где сразу стал игроком основы и за полтора года сыграл 65 матчей (4 гола, 10 ассистов). С сезона 2022/23 выступал в составе белградской «Црвены Звезды» (26 матчей, 3 ассиста). Чемпион Грузии (2019, 2020, 2021), чемпион Сербии (2023).

С 2017 года регулярно вызывался в юношеские и молодежные сборные своей страны, за которые отыграл 38 поединков. Вместе со сборной Грузии U21 был участником молодежного чемпионата Европы – 2023. 2 июня 2021 года дебютировал за национальную сборную Грузии в товарищеской встрече с Румынией и провел в составе главной команды 12 матчей.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 12
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bolelschik
Кто он по амплуа?
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+1
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Умник
7 игроков пришло посчитал.
Непонятно где Тоиров Швед Петряк?
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0
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FunnyCat_____
Эх, вот бы еще Хочолаву вернуть, топовый был легионер!!!
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0
Умник
Прощай Корниенко ты был хорошим защитником но теперь твоя позиция лавка.
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0
Burevestnik
цей грузин - захисник. 
тепер в клубі є 13 захисників - три обойми по 4 і один на підхваті.
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0
WildeKater
Амплуа написать сложно было в статье???
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0
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AleksDnipro
Гідно, Шахтар не припиняє зраджувати своїм традиціям. Гязьпром отримує 3 мільйона євро від "українського" клубу, тільки вдумайтесь..
"Данєцкій стиль" (с)
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-2
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