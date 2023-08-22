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  4. ГОРОДОВ: «Важная игра в Трнаве. Выигрывает команда, проигрывает тренер»
Лига конференций
22 августа 2023, 20:43 | Обновлено 22 августа 2023, 20:56
1007
0

ГОРОДОВ: «Важная игра в Трнаве. Выигрывает команда, проигрывает тренер»

Тренер СК «Днепр-1» ответил на вопросы перед матчем Лиги конференций

22 августа 2023, 20:43 | Обновлено 22 августа 2023, 20:56
1007
0
ГОРОДОВ: «Важная игра в Трнаве. Выигрывает команда, проигрывает тренер»
СК Днепр-1. Валерий Городов

Исполняющий обязанности главного тренера СК «Днепр-1» Валерий Городов ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции перед гостевой игрой со «Спартаком» из Трнавы, которая пройдет 23 августа в 19:30.

– Какое сейчас психологическое состояние в команде после поражения от «Оболони» и отставки главного тренера? Кто теперь возглавит команду?

– У нас вполне нормальная атмосфера. Что касается нового главного тренера, то все эти вопросы к руководству клуба. Для нас на этот момент важна только завтрашняя игра. Теперь и здесь.

– Изменится ли философия игры команды, ее тактика в завтрашнем матче?

– Мы работаем над этим.

– Что можете сказать о своем сопернике?

– Мы знаем, что «Спартак» – это амбициозный клуб. Там есть опытные и квалифицированные футболисты, определяющие игру команды. С другой стороны, мы тоже будем стремиться к победе. Полагаю, что завтра будет интересная игра.

– Как вы лично восприняли отставку Александра Кучера?

– Это футбол. Выигрывает команда, а проигрывает тренер.

– Что для вас выступления в европейских турнирах?

– Это для нас опыт игры в Лиге чемпионов, в Лиге Европы и надеюсь, что будем играть в группе Лиги конференций.

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Спартак Трнава Днепр-1 Лига конференций Спартак Трнава - Днепр-1 пресс-конференция Валерий Городов
Источник СК Днепр-1
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