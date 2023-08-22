ГОРОДОВ: «Важная игра в Трнаве. Выигрывает команда, проигрывает тренер»
Тренер СК «Днепр-1» ответил на вопросы перед матчем Лиги конференций
Исполняющий обязанности главного тренера СК «Днепр-1» Валерий Городов ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции перед гостевой игрой со «Спартаком» из Трнавы, которая пройдет 23 августа в 19:30.
– Какое сейчас психологическое состояние в команде после поражения от «Оболони» и отставки главного тренера? Кто теперь возглавит команду?
– У нас вполне нормальная атмосфера. Что касается нового главного тренера, то все эти вопросы к руководству клуба. Для нас на этот момент важна только завтрашняя игра. Теперь и здесь.
– Изменится ли философия игры команды, ее тактика в завтрашнем матче?
– Мы работаем над этим.
– Что можете сказать о своем сопернике?
– Мы знаем, что «Спартак» – это амбициозный клуб. Там есть опытные и квалифицированные футболисты, определяющие игру команды. С другой стороны, мы тоже будем стремиться к победе. Полагаю, что завтра будет интересная игра.
– Как вы лично восприняли отставку Александра Кучера?
– Это футбол. Выигрывает команда, а проигрывает тренер.
– Что для вас выступления в европейских турнирах?
– Это для нас опыт игры в Лиге чемпионов, в Лиге Европы и надеюсь, что будем играть в группе Лиги конференций.
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