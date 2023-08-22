В раунде плей-офф квалификации Лиги конференций «Днепр-1» встретится со словацким «Спартаком» из Трнавы. Первый матч состоится в Словакии в среду, 23 августа. Начало поединка – в 19:30 по Киеву.

Спартак Трнава

В прошлом сезоне «Спартак» Трнава завоевал бронзовые медали чемпионата Словакии, и получил право стартовать во втором раунде квалификации Лиги конференций. На пути к раунду плей-офф команда сначала справилась с латвийской «Аудой» (1:1, 4:1), а затем довольно неожиданно обыграла «Лех» из Познани – 1:2, 3:1.

Параллельно «Спартак» довольно неубедительно стартовал в национальном чемпионате. В трех стартовых турах команда набрала лишь 4 очка: сначала поражение 1:2 от «Тренчина», затем – ничья 1:1 со «Злате Моравце-Врабле», и лишь накануне матча с «Днепр-1», 20 августа, одержала первую в сезоне победу на внутренней арене, обыграв дома 2:0 «Подбрезову».

С 2021 года «Спартак» возглавляет 41-летний Михал Гаспарик, для которого это первый опыт работы на взрослом уровне – до этого он в течение 5 лет работал с молодежной командой «Спартака». Два стартовых года «взрослой» тренерской карьеры для него получились удачными: две бронзы чемпионата и два Кубка Словакии.

Днепр-1

«Днепр-1» подходит к матчам со «Спартаком» в максимально плохом состоянии. В семи официальных матчах сезона команда одержала лишь одну, и то неубедительную победу – в УПЛ со счетом 2:1 над «Полесьем», которое с 20-й минуты играло в меньшинстве.

Кризис был очевиден и по результатам, и по содержанию игры, и завершился довольно закономерно – отставкой главного тренера Александра Кучера, который ушел следом за Евгением Красниковым. Конечно, можно говорить о том, что команде приходится непросто после продажи лидера, Артема Довбика, однако игровые проблемы у «Днепра-1» были и до его ухода. А уход Довбика лишь показал отсутствие у Кучера идей о том, как строить игру команды без ключевого форварда.

Добровольный уход Кучера, с одной стороны, был мужским поступком, но решился на него коуч максимально невовремя – всего за несколько дней до ключевых матчей, которые будут судьбоносными для клуба в нынешнем сезоне – как со спортивной, так и с финансовой точек зрения. Слухов о приглашении молодого испанского тренера Гонсало Гарсии очень много, но к первому матчу против «Спартака» команду готовит дуэт Валерий Городов и Евгений Барышников.

Ситуация очень непростая, и над «Днепром-1» нависла вполне реальная угроза остаться без еврокубковой осени, еще до конца августа вылетев поочередно из всех трех еврокубков. Хотя по подбору исполнителей вице-чемпионы Украины даже после продажи Довбика намного сильнее своего соперника, и суммарная стоимость состава «Днепра-1» почти в 4 раза выше, чем у «Спартака».

Прогноз на противостояние

Фаворитом двухматчевого противостояния букмекеры считают «Днепр-1» (1,64 против 2,25), но конкретно в первом матче более высоко оцениваются шансы «Спартака» из Трнавы. Мы же рискнем поставить на ничью, коэффициент – 3,55.

Ориентировочные составы:

«Спартак» Трнава: Такач, Коша, Горосито, Штетина, Микович, Прохазка, Желькович, Офори, Коштрна, Даниэль, Джуричин

«Днепр-1»: Кинарейкин, Каплиенко, Кравец, Сваток, Пасич, Рубчинский, Когут, Леднев, Пихаленок, Билл, Филиппов

23 августа, среда