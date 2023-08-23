Валерий ГОРОДОВ: «Играть 100 минут в меньшинстве – это очень тяжело»
И.о. главного тренера СК «Днепр-1» – о матче со «Спартаком» из Трнавы
Исполняющий обязанности главного тренера СК «Днепр-1» Валерий Городов прокомментировал итоги первого матча раунда плей-офф Лиги конференций против словацкого «Спартака»:
- Это для нас был тяжелый матч. Вы понимаете, что играть 100 минут в меньшинстве – это очень тяжело. Хочу поблагодарить всех игроков, персонал и особенно наших болельщиков за поддержку. А футболистов поблагодарю за качество игры и за терпение. Они молодцы!
- Ваше мнение по поводу двух красных карточек и пенальти?
- Не могу ничего сказать по этим моментам. Не видел (улыбается).
- Каким был план на игру и каких он претерпел изменений после первого удаления?
- После удаления план полностью изменился. Нам надо было держать мяч, играть в пас, перекрывать зоны и реализовывать собственные моменты.
- Что думаете по поводу всего поединка?
- Позади только первый тайм противостояния. Впереди будет вторая игра и думаю, что вы увидите изменения.
- Что с Бланко?
- Думаю, что в следующем матче вы его увидите.
- Если бы вам сказали результат матча до игры, были бы вы довольны?
- Нет.
- А после красной карточки?
- Да.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина
Украинский бокс проведет защиту поясов вечером 26 августа во Вроцлаве