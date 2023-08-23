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Лига конференций
Спартак Трнава
23.08.2023 19:30 – FT 1 : 1
Днепр-1
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Лига конференций
23 августа 2023, 22:37 | Обновлено 23 августа 2023, 23:18
1128
2

Валерий ГОРОДОВ: «Играть 100 минут в меньшинстве – это очень тяжело»

И.о. главного тренера СК «Днепр-1» – о матче со «Спартаком» из Трнавы

23 августа 2023, 22:37 | Обновлено 23 августа 2023, 23:18
1128
2
Валерий ГОРОДОВ: «Играть 100 минут в меньшинстве – это очень тяжело»
СК Днепр-1. Валерий Городов

Исполняющий обязанности главного тренера СК «Днепр-1» Валерий Городов прокомментировал итоги первого матча раунда плей-офф Лиги конференций против словацкого «Спартака»:

- Это для нас был тяжелый матч. Вы понимаете, что играть 100 минут в меньшинстве – это очень тяжело. Хочу поблагодарить всех игроков, персонал и особенно наших болельщиков за поддержку. А футболистов поблагодарю за качество игры и за терпение. Они молодцы!

- Ваше мнение по поводу двух красных карточек и пенальти?
- Не могу ничего сказать по этим моментам. Не видел (улыбается).

- Каким был план на игру и каких он претерпел изменений после первого удаления?
- После удаления план полностью изменился. Нам надо было держать мяч, играть в пас, перекрывать зоны и реализовывать собственные моменты.

- Что думаете по поводу всего поединка?
- Позади только первый тайм противостояния. Впереди будет вторая игра и думаю, что вы увидите изменения.

- Что с Бланко?
- Думаю, что в следующем матче вы его увидите.

- Если бы вам сказали результат матча до игры, были бы вы довольны?
- Нет.

- А после красной карточки?
- Да.

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Спартак Трнава Днепр-1 Лига конференций Спартак Трнава - Днепр-1 Валерий Городов
Источник СК Днепр-1
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Комментарии 2
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Иван Качура
Дякую за гру, за винятком вилучених гравців. Показали характер. 
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+4
ozzy
Удачи "ДНЕПРУ"!!!
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+3
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