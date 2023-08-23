Валерий ГОРОДОВ: «Играть 100 минут в меньшинстве – это очень тяжело»

Исполняющий обязанности главного тренера СК «Днепр-1» Валерий Городов прокомментировал итоги первого матча раунда плей-офф Лиги конференций против словацкого «Спартака»:

- Это для нас был тяжелый матч. Вы понимаете, что играть 100 минут в меньшинстве – это очень тяжело. Хочу поблагодарить всех игроков, персонал и особенно наших болельщиков за поддержку. А футболистов поблагодарю за качество игры и за терпение. Они молодцы!

- Ваше мнение по поводу двух красных карточек и пенальти?

- Не могу ничего сказать по этим моментам. Не видел (улыбается).

- Каким был план на игру и каких он претерпел изменений после первого удаления?

- После удаления план полностью изменился. Нам надо было держать мяч, играть в пас, перекрывать зоны и реализовывать собственные моменты.

- Что думаете по поводу всего поединка?

- Позади только первый тайм противостояния. Впереди будет вторая игра и думаю, что вы увидите изменения.

- Что с Бланко?

- Думаю, что в следующем матче вы его увидите.

- Если бы вам сказали результат матча до игры, были бы вы довольны?

- Нет.

- А после красной карточки?

- Да.