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Лига конференций
Спартак Трнава
23.08.2023 19:30 – FT 1 : 1
Днепр-1
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Лига конференций
23 августа 2023, 23:23 | Обновлено 23 августа 2023, 23:33
3168
0

Спартак Трнава – Днепр-1 – 1:1. Два удаления. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го раунда квалификации Лиги конференций

23 августа 2023, 23:23 | Обновлено 23 августа 2023, 23:33
3168
0
Спартак Трнава – Днепр-1 – 1:1. Два удаления. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

В среду, 23 августа, «Днепр-1» в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде играет против словацкого «Спартака» из Трнавы.

«Днепр-1» вывел на игру Валерий Городов, поскольку недавно был уволен Александр Кучер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

У «Днепра-1» был удален Эдуард Сарапий за фол последней надежды на 8-й минуте. Также Игорь Когут увидел красную карточку на 88-й минуте за грубый фол.

На 55-й минуте Келвин Офори сместился с фланга и мощно пробил с рикошетом под перекладину. На 67-й минуте днепряне отыгрались, когда Александр Пихаленок точно реализовал пенальти.

Лига конференций, 4-й раунд квалификации

Первый матч, 23 августа, Трнава

Спартак Трнава (Словакия) – Днепр-1 (Украина) – 1:1

Гол: Офори, 55 – Пихаленок, 67 (пен)

Удаления: Сарапий, 8, Когут, 88.

Видеообзор матча

Видеозапись матча

События матча

89’
Игорь Когут (Днепр-1) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Келвин Офори (Спартак Трнава).
5’
Эдуард Сарапий (Днепр-1) получает красную карточку.
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Спартак Трнава Днепр-1 Лига конференций Спартак Трнава - Днепр-1 видео голов и обзор Эдуард Сарапий Игорь Когут Келвин Офори Александр Пихаленок пенальти
Источник Sport.ua
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