В среду, 23 августа, «Днепр-1» в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде играет против словацкого «Спартака» из Трнавы.

«Днепр-1» вывел на игру Валерий Городов, поскольку недавно был уволен Александр Кучер.

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У «Днепра-1» был удален Эдуард Сарапий за фол последней надежды на 8-й минуте. Также Игорь Когут увидел красную карточку на 88-й минуте за грубый фол.

На 55-й минуте Келвин Офори сместился с фланга и мощно пробил с рикошетом под перекладину. На 67-й минуте днепряне отыгрались, когда Александр Пихаленок точно реализовал пенальти.

Лига конференций, 4-й раунд квалификации

Первый матч, 23 августа, Трнава

Спартак Трнава (Словакия) – Днепр-1 (Украина) – 1:1

Гол: Офори, 55 – Пихаленок, 67 (пен)

Удаления: Сарапий, 8, Когут, 88.

Видеообзор матча

Видеозапись матча