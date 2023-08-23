Спартак Трнава – Днепр-1 – 1:1. Два удаления. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го раунда квалификации Лиги конференций
В среду, 23 августа, «Днепр-1» в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде играет против словацкого «Спартака» из Трнавы.
«Днепр-1» вывел на игру Валерий Городов, поскольку недавно был уволен Александр Кучер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
У «Днепра-1» был удален Эдуард Сарапий за фол последней надежды на 8-й минуте. Также Игорь Когут увидел красную карточку на 88-й минуте за грубый фол.
На 55-й минуте Келвин Офори сместился с фланга и мощно пробил с рикошетом под перекладину. На 67-й минуте днепряне отыгрались, когда Александр Пихаленок точно реализовал пенальти.
Лига конференций, 4-й раунд квалификации
Первый матч, 23 августа, Трнава
Спартак Трнава (Словакия) – Днепр-1 (Украина) – 1:1
Гол: Офори, 55 – Пихаленок, 67 (пен)
Удаления: Сарапий, 8, Когут, 88.
Видеообзор матча
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карим Бензема конфликтует с главным тренером «Аль-Иттихада»
В США считают, что с приходом аргентинца на Сергея обратили внимание