«Днепр-1» в среду, 23 августа, сыграет в матче плей-офф квалификации Лиги конференций. Соперник – «Спартак» (Трнава, Словакия). Встреча состоится на стадионе Антона Малатинского в Трнаве. Начало запланировано на 19:30 по киевскому времени.

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«Спартак» – бронзовый призер прошлого чемпионата Словакии. На старте нового сезона команда набрала четыре очка в трех матчах: поражение 1:2 от «Тренчина», ничья 1:1 со «Злате Моравце-Врабле» и победа 2:0 над «Подбрезовой». На пути к раунду плей-офф «Спартак» сначала справился с латвийской «Аудой» (1:1, 4:1), а затем довольно неожиданно обыграл «Лех» из Познани – 1:2, 3:1.

Злоключения «Днепра-1» в еврокубковой кампании нынешнего сезона хорошо известны украинским любителям футбола. Сначала вылет из квалификации Лиги чемпионов от греческого «Панатинаикоса», затем бесславное выступление в квалификации Лиги Европы – поражение от чешской «Славии». В национальном чемпионате днепровский клуб тоже не блещет: победа 2:1 над «Полесьем», ничья 1:1 с «Минаем» и поражение 1:2 от «Оболони». «Днепр-1» к матчу со «Спартаком» подходит без главного тренера. На место Александра Кучера, добровольно сложившего с себя полномочия, пока что никого не назначили.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» Трнава – «Днепр-1», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.