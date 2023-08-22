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US Open
22 августа 2023, 22:20 | Обновлено 22 августа 2023, 22:53
1150
2

Ястремская стартовала с победы в квалификации US Open

Даяна в первом раунде обыграла Хезер Уотсон из Великобритании

22 августа 2023, 22:20 | Обновлено 22 августа 2023, 22:53
1150
2
Ястремская стартовала с победы в квалификации US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№111 WTA) успешно начала выступления в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом раунде отбора украинка переиграла Хезер Уотсон из Великобритании (№138 WTA).

US Open. Первый круг квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Хезер Уотсон (Великобритания) – 6:3, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

Любопытно, что Ястремская в этом году впервые сыграла в квалификации американского мейджора. Ранее она пять раз играла здесь в основной сетке.

В следующем раунде украинка сразится против Эжени Бушар из Канады (№216 WTA).

Ранее турнир покинула Катарина Завацкая.

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Хезер Уотсон Даяна Ястремская US Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Vova Chol
В 18 років обіцяла бути першою ракеткою. В 23 роки вже нічого не обіцяє. А хотілось би . 
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