Ястремская стартовала с победы в квалификации US Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№111 WTA) успешно начала выступления в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом раунде отбора украинка переиграла Хезер Уотсон из Великобритании (№138 WTA).

US Open. Первый круг квалификации

Даяна Ястремская (Украина) – Хезер Уотсон (Великобритания) – 6:3, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

Любопытно, что Ястремская в этом году впервые сыграла в квалификации американского мейджора. Ранее она пять раз играла здесь в основной сетке.

В следующем раунде украинка сразится против Эжени Бушар из Канады (№216 WTA).

Ранее турнир покинула Катарина Завацкая.