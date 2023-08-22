Ястремская стартовала с победы в квалификации US Open
Даяна в первом раунде обыграла Хезер Уотсон из Великобритании
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№111 WTA) успешно начала выступления в квалификации Открытого чемпионата США.
В первом раунде отбора украинка переиграла Хезер Уотсон из Великобритании (№138 WTA).
US Open. Первый круг квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Хезер Уотсон (Великобритания) – 6:3, 6:2
Это была первая встреча теннисисток.
Любопытно, что Ястремская в этом году впервые сыграла в квалификации американского мейджора. Ранее она пять раз играла здесь в основной сетке.
В следующем раунде украинка сразится против Эжени Бушар из Канады (№216 WTA).
Ранее турнир покинула Катарина Завацкая.
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