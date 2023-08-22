Завацкая проиграла в первом круге квалификации US Open

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№188 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом раунде отбора украинка уступила Анне Бондар из Венгрии (№126 WTA).

US Open. Первый круг квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) – 6:7(2), 4:6

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.

Завацкая в пятый раз сыграла в квалификации американского мейджора и в четвертый раз проиграла в первом раунде отбора.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Элизабет Мандлик или Амандин Эсс.