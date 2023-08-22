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US Open
22 августа 2023, 21:17 | Обновлено 22 августа 2023, 21:23
322
0

Завацкая проиграла в первом круге квалификации US Open

Катарина в двух партиях уступила Анне Бондар

22 августа 2023, 21:17 | Обновлено 22 августа 2023, 21:23
322
0
Завацкая проиграла в первом круге квалификации US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№188 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом раунде отбора украинка уступила Анне Бондар из Венгрии (№126 WTA).

US Open. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) – 6:7(2), 4:6

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.

Завацкая в пятый раз сыграла в квалификации американского мейджора и в четвертый раз проиграла в первом раунде отбора.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Элизабет Мандлик или Амандин Эсс.

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Катарина Завацкая Анна Бондар US Open 2023
Источник Sport.ua
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