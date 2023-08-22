Завацкая проиграла в первом круге квалификации US Open
Катарина в двух партиях уступила Анне Бондар
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№188 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США.
В первом раунде отбора украинка уступила Анне Бондар из Венгрии (№126 WTA).
US Open. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) – 6:7(2), 4:6
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.
Завацкая в пятый раз сыграла в квалификации американского мейджора и в четвертый раз проиграла в первом раунде отбора.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Элизабет Мандлик или Амандин Эсс.
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