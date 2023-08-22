Если от игры Шахтера сейчас кто-то и тешится, так это разве что Йовичевич

Поздравляя Патрика ван Леувена с назначением на должность главного тренера «Шахтера», генеральный директор «горняков» Сергей Палкин отмечал, что с этим специалистом «наши молодые игроки и команда в целом будут прогрессировать еще ощутимее, демонстрировать яркий футбол, одерживая победы и трофеи».

Понятное дело, что цыплят все мы будет считать по осени. Точнее, в конце сезона. Тогда и увидим, сколько в копилке нового рулевого «оранжево-черных» и его команды насобирается этих самых побед и трофеев. И каким будет футбол «Шахтера» при новом тренере – ярким или не очень.

ФК Шахтер. Патрик ван Леувен и Сергей Палкин (справа)

Тем не менее, уже сейчас, после дебютного отрезка чемпионата, можно сделать кое-какие выводы. Да, эти выводы будут промежуточными, однако, считаю, артикулировать их в любом случае нужно, ибо именно сейчас, по идее, и должен закладываться фундамент того самого «яркого» футбола. И тех самых «побед и трофеев».

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Считаю, что пока что с постройкой фундамента ван Леувен откровенно не справился. Причины столь негативной моей оценки во многом объективного характера. Хотя есть и иного содержания.

По состоянию на сейчас «Шахтер» провел пять поединков: четыре – в чемпионате Украины, и один – товарищеский матч против «Тоттенхэма», который подвел черту под профессиональной карьерой Андрея Пятова.

В этих матчах было одержано две победы, два матча завершились вничью, а одна встреча закончилась сокрушительным поражением – от того таки «Тоттенхэма».

Я не вчерашний, да и не особо замеченный в кровной нелюбви к донецкому клубу, чтобы в данном случае смешивать воедино и грешное, и праведное. Однако, на мой взгляд, в данном случае вполне уместно полноценно засчитать в общий реестр ван Леувена и его команды матч против «шпор».

К лондонскому поединку «горняки» готовились планомерно: их календарный матч УПЛ (против «Вереса») ради игры в Великобритании был смещен на средину недели. Стало быть, то не была просто тренировка или желание сменить обстановку. То было нечто сродни еврокубковому поединку – почти со всеми его атрибутами. Кроме турнирного.

Да и состав на тот матч ван Леувен выставил отнюдь не экспериментальный, а вполне рабочий. За исключением, понятное дело, голкиперской позиции.

В общем, чтобы дольше не рассусоливаться, отмечу, что та игра была в одни ворота. В шахтерские. Наш чемпион оказался банально не готов к поединку такого ранга. Наверное, в некотором смысле предполагалось, что соперник выйдет на поле валять дурака, отдавая излишнюю дань уважения ветерану на воротах.

ФК Шахтер. Андрей Пятов и Гарри Кейн

Но Кейн и компания просто раздавили своего оппонента. И, сложилось такое впечатление, если бы у «шпор» была задача выиграть с еще более крупной разницей в счете, они бы ее достигли.

Абсолютно по всем статистическим показателям «Хотспур» оказался заметно сильнее «Шахтера». По владению мячом хозяева превзошли гостей ровно в три раза.

Можем констатировать: команды были в равных условиях с точки зрения формы (сезон в Украине только стартовал, в Англии – до старта оставались считанные дни), но «Шахтер» оказался на голову слабее «Тоттенхэма».

Но так как данный матч все равно был неофициальным, вынесем его пока что за скобки. В скобках оставим то, что подопечные ван Леувена наиграли в чемпионате страны.

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Начнем с кадрового вопроса. Это как раз то, что может (да и должно) в определенной степени считаться индульгенцией для голландского наставника.

Назарина, Трубин и Ракицкий оказались «вне досягаемости» из-за дисциплинарных наказаний. Степаненко и Судаков вылетели из-за травм. Чуть позже к ним присоединился и Бондарь. Контракт Михайличенко не был выкуплен, и защитник покинул команду. Траоре как минимум ментально пока что так и не оклемался после тяжелой травмы. В общем, ситуация сложная даже для такого клуба, как «Шахтер».

Ван Леувен с первого же тура (матч против «Металлиста-1925») начал поиски оптимального состава. Проблемные позиции были решены следующим образом: в воротах сыграл Ризнык, на левом крыле обороны – Топалов, на противоположном – Гочолеишвили, Матвиенко и Бондарь составили пару центрбеков. Место в основе получил и полузащитник Кащук.

Если говорить в целом, то цельной картинки игры против «Металлиста-1925» дончанам не удалось «нарисовать». Они достаточно спокойно сделали счет 2:0, но затем так же спокойно позволили сопернику отквитать один мяч. И во второй части поединка откровенно валяли дурака. Из запоминающегося – тяжелая травма центрбека Бондаря, который выбыл ориентировочно на два месяца.

Своеобразным продолжением игры «горняков» против «Металлиста-1925» стал поединок против «Вереса». Ван Леувен внес одно вынужденное изменение в стартовый состав: вместо молодого Бондаря в центре защиты появился еще более молодой Козик.

Снова-таки, понять, во что именно играли дончане в Ровно, было очень сложно. Игра развалилась на фрагменты. Гол-фантом Матвиенко, удаление Бондаренко, ответный гол Шевченко. И ничья.

Отмечу, что в двух стартовых турах волею календаря «Шахтер» сыграл против одних из самых слабых коллективов УПЛ, в чем пришлось убедиться в последующих матчах. На фоне таких незатейливых соперников чемпионы не выглядели «волшебниками». Они банально мучились.

А еще они небанально фолили. Четыре желтые карточки и одна красная (прямая) – против «Вереса». Дальше будет веселее.

Против «Александрии» ван Леувен поставил в центре защиты к Матвиенко ветерана Чигринского – именно его приобрел «Шахтер» в качестве экстренной замены травмированного Бондаря. Откровенно говоря, этот трансфер попахивает авантюризмом: взяли на рынке то, что почти никто не хотел брать.

Также обращает на себя внимание появление в стартовом составе Назарины и Очеретько.

Игра – как под копирку с предыдущих двух поединков: забили – и успокоились. Причем настолько, что во втором тайме пропустили. И едва унесли ноги.

В игре против «Кривбасса» ноги не унесли. Хотя и должны были выигрывать уверенно, с запасом. Но снова быстро забили – и успокоились. «Кривбасс», игравший на контратаках, с помощью прессинга, не проиграл, забив в ворота Ризныка три мяча.

Голкиперская позиция с отходом Трубина в Португалию стала реальной проблемой для команды: пока что экс-кипер «Ворсклы» не впечатляет, не выручает, ошибается.

Неудачно сыграл и правый защитник Гочолеишвили, из-под которого соперник забил два мяча.

Красную карточку заработал Чигринский. В следующем туре ван Леувену снова нужно ломать голову, кого же ставить в пару к Матвиенко.

Опять прямую красную получил только что отбывший дисквалификацию Бондаренко. Это уже перебор.

Впервые в сезоне в основе команды появился Степаненко. Но сыграл не самым лучшим образом.

Итого: до оптимального, а тем более идеального состава «Шахтера» еще очень и очень далеко. Из-за травм и дисциплинарных наказаний многие игроки основы сейчас недоступны. А те, кто является ближайшим резервом, пока что не «тянут».

***

Не нужно быть провидцем, чтобы резюмировать, что основная проблема «горняков» на данный момент – дырявая оборона. Собственно, проблемы в этом звене были отчетливо видны еще в межсезонье, но клуб на трансферном рынке «окучивал» футболистов иного профиля.

Вины ван Леувена в таком положении вещей, на мой взгляд, немного. Как говорится в подобных случаях, это не его вина, это его беда.

Но вот то, как играет «Шахтер», особенно во второй части поединков – это уже, извините, камень непосредственно в огород главного тренера.

Фактически после каждого из четырех сыгранных матчей УПЛ ван Леувен речитативом повторял: дескать, минут двадцать играем почти идеально, но затем что-то происходит, и теряется концентрация. Все правильно, только вот в том, что «что-то происходит», виноват как раз ван Леувен. Значит, не донес, не докричался, не научил.

В этой связи возникает вполне закономерный вопрос о физической форме команды. Если футболистов хватает банально на один тайм, значит, их кондиции явно оставляют желать лучшего.

Возможно, по этому поводу тренерский штаб «горняков» просто пытается вывести пик формы на лигочемпионскую кампанию, что может вписываться в логику и здравый смысл. Но ведь при таком раскладе можно столько потерять на внутренней арене, что затем не догонишь.

Об игре как таковой «Шахтера» пока что очень сложно судить. С одной стороны, цельной структуры нет, о чем было сказано выше. Проблески ее – да, есть. Первые таймы против «Александрии» и «Кривбасса» местами были неплохие. Но вторые таймы все перечеркнули.

ФК Шахтер

Нельзя не отметить о тот факт, что футболисты еще не успели полностью перестроиться на новые игровые лекала. Если при предыдущем наставнике «Шахтер» играл в более компактный футбол, с короткими передачами, а главным мозговым центром неожиданно стал Ракицкий, то сейчас акценты поменялись – на более вертикальную игру, на фланги. Нужно привыкнуть, нужно время, чтобы все срослось. Но будет ли оно, это время?

***

Пока что получается следующее. «Шахтер» сейчас – явно «сырой». Команда строится на ходу – из-за кадровых потерь. Команда переходит на новую схему. Пока что все очень медленно, со скрипом.

По большому счету, «Шахтер» пока что должным образом не готов ни к чемпионату Украины, ни к Лиге чемпионов, о чем наглядно засвидетельствовал матч против «шпор».

И если ван Леувен в чем-то и подтвердил вышеупомянутое предположение Палкина, так это, разве что, в крене на молодежь. Хотя это, на мой взгляд, скорее от безысходности. В остальном новый тренер «Шахтера» ничем новым и качественным не удивил.

И если от игры и результатов «Шахтера» на старте нового сезона кто-то и тешится по-настоящему, так это, разве что, Игор Йовичевич, невесть почему отправленный в отставку летом после решения почти всех турнирных задач. Гипотетическая ухмылка на лице хорвата может говорить лишь об одном: ну и что, она того стоила, ваша тренерская рокировка?