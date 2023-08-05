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  4. Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 08:30 | Обновлено 05 августа 2023, 09:39
2292
7

Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно

Валерий Василенко – о неожиданном камбеке, не особо вписывающемся в логику

05 августа 2023, 08:30 | Обновлено 05 августа 2023, 09:39
2292
7
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
ФК Шахтер. Дмитрий Чигринский

Пути Господни неисповедимы. Всего лишь несколько недель назад экс-капитан «Шахтера» Дмитрий Чигринский после того, как его «Ионикос» по итогам прошлого сезона покинул элитный греческий дивизион, в одностороннем порядке разорвал контракт с клубом. И всерьез рассматривал возможность выступать в чемпионатах Индии или Индонезии, о чем сам давеча поведал одному из отечественных СМИ.

В том же интервью 36-летний ветеран порассуждал и о своем гипотетическом возвращении в «Шахтер». Если судить с тогдашних слов Дмитрия, то это возвращение можно было назвать действительно лишь гипотетическим, ибо сам футболист даже не надеялся, что камбек возможен. «Зачем «Шахтеру» собирать ветеранов? У них хватает опытных футболистов: Ракицкий, Степаненко, Пятов, недавно закончивший игровую карьеру. Так что мое приглашение в «Шахтер» – это из области фантастики, а я реалист», - это прямая цитата.

Тогда, в середине июля, казалось, что вопрос исчерпан. Точнее, даже так: вопрос о возвращении Чигринского в «Шахтер» неактуальный. Мягко говоря.

Но за пару недель ситуация поменялась кардинально. И то, что вчера казалось фантастикой, уж извините – не лезло ни в какие ворота, сейчас стало реальностью. Уж и не знаю, радоваться или плакать по этому поводу.

Несомненно, главным аргументом, сменившим ситуацию «кардинально», стала травма молодого центрбека «горняков» Бондаря. Валерий неудачно приземлился в поединке стартового тура (против «Металлиста-1925») и сломал ключицу. Врачебный вердикт слишком суров: как минимум два месяца вне игры.

Из-за потери основного центрального защитника «Шахтер» неожиданно столкнулся с серьезной игровой проблемой. Дело в том, что еще один центрбек команды – Ярослав Ракицкий – дисквалифицирован на четыре матча (за участие в памятной массовой драке в предпоследнем туре минувшего сезона – в матче против «Днепра-1»). И получается, что в строю остался лишь Николай Матвиенко.

Ему в пару в игре против «Вереса» был отправлен молодой и неопытный Эдуард Козик. Стало быть, дончанам кровь из носу нужен был квалифицированный партнер для Матвиенко. И для УПЛ, и особенно для Лиги чемпионов.

Ракицкий, по идее, мог считаться таковым. С его-то опытом. Но если для «внутреннего пользования» мастерства Ярослава хватало, то вот для международной арены, в частности, для матчей ЛЧ – маловато. На мой субъективный взгляд, был нужен быстрый, невозрастной игрок с хорошим пасом и умением вести игру.

И вот такого игрока «Шахтер» нашел в лице своего бывшего капитана. В лице футболиста, покинувшего «оранжево-черных» - страшно подумать – аж 14 лет назад.

Дмитрию сейчас 36 лет. В том «Шахтере», выигравшем Кубок УЕФА, он играл одну из ключевых ролей. Признаюсь, он мне очень нравился – не по годам солидный, уверенный, настоящий профессор обороны. Игра на «втором этаже» и умение отдать длинную передачу – его конек. И этим своим коньком он нивелировал отсутствие и стартовой, и дистанционной скорости. Ее у него не было даже в лучшие годы – чего уж там.

И вот спустя фактически целую футбольную карьеру Чигринский, мечтающий о спокойной футбольной пенсии где-то в дебрях Борнео, волею случая оказывается в «Шахтере». Чтобы взвалить на себя бремя основного центрального защитника. Ну не абсурд ли?!

Так уж получилось, и с этим ничего не поделаешь, что после краткосрочной командировки в «Барселону» в 2009-м и последующего возвращения на круги своя, Чигринский сильно поменялся. От слова «совсем».

В свой фактически родной клуб вернулся иной Чигринский. Растерянный, измотанный, неуверенный, подавленный. Казалось, что тот дрянной сезон на «Камп Ноу» настолько перемолол Чигринского, что от его умений и талантов не осталось и следа. Впрочем, как и от его сумасшедшей на то время трансферной стоимости – 25 миллионов евро.

И это уже было отчетливо видно по первым матчам после его первого возвращения в донецкую команду. Луческу быстро отказался от того, кто был раньше столбом обороны «Шахтера». И карьера Дмитрия начала медленно, но уверенно угасать.

«Днепр», АЕК, «Ионикос» - все шло по наклонной. К закату. И чемпионат той же Индонезии действительно казался чуть ли не панацеей для футболиста, идущего из ярмарки.

Но тут Бондарь ломает ключицу – и бинго: Чигринский второй раз возвращается в «Шахтер».


ФК Шахтер. Дмитрий Чигринский

Если судить по каким-то общечеловеческим ценностям, то за Дмитрия я могу только порадоваться. Закончить карьеру там же, где и начинал – дорогого стоит. И не каждому дано. Полагаю, свои четыре-пять поединков за «горняков» до конца контракта он сыграет.

Но с точки зрения его нужности «Шахтеру» - тут у меня резко возникают большие сомнения. Потому что без скорости в современном футболе делать нечего, а скорости как раз у Дмитрия и нету. Никакой.

Вряд ли пригодятся и игра головой с умением отдать передачу, ведь при такой контактной среде, каковой является УПЛ, не говоря уже о ЛЧ, тебе просто не дадут возможности проявить эти качества.

Да и, видится, уж слишком похожи – и по функционалу, и по манере игры – Чигринский с Ракицким. Причем похожи как сильными своими сторонами, так и слабыми. Стало быть, из этих двух почти «близнецов» строить центральное звено защиты нецелесообразно. Лучше выбрать кого-то в пару к Матвиенко. Или тому же Бондарю, когда выздоровеет.

При всем уважении к Чигринскому, но в данном случае я бы поставил на Ракицкого: и потому что моложе, и потому что резче. Мне кажется, ван Леувен тоже так посчитает.

Отсюда вопрос: зачем конкретно для «Шахтера» этот камбек, кроме как для красивой рождественской истории?

На этот вопрос у меня есть единственный ответ. И вот какой.

Инициатором первого камбека Чигринского был Ринат Ахметов. Именно президент клуба настоял, чтобы Дмитрий вернулся в команду после неудачного турне в Каталонию. Луческу, насколько я знаю, был против.

Ахметов выделил одному из своих любимцев щедрое жалование – по слухам, порядка двух с половиной миллионов евро в год. По этому показателю Дима был самым высокооплачиваемым украинцем в «Шахтере». И Ахметов долго не хотел его отпускать, хотя было видно, что Чигринский уже давно не тот. Уже не тянет.

Мне кажется, что и во втором камбеке Чигринского в «Шахтер» ключевую роль сыграл Ахметов.

Понять намерения президента «оранжево-черных» немудрено. Если, опять-таки, руководствоваться общечеловеческими критериями.

Но, повторюсь, если руководствоваться сугубо профильными, то теперешний Чигринский – самое слабое звено нынешней донецкой команды.

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Шахтер Донецк Дмитрий Чигринский статьи эксклюзив
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 7
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Перець
Пятова залишити основним воротарем, Срну в полузащиту,нападником Мораеса і гра піде як по маслу
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+2
Олександр
Хотя бы не вышло как с ракицким .вернулся из турции круглый жирный неповоротливый .Да еще по дыне получает изза сепаратизма .кому нужно такое токсичное возвращение 
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+1
Mr Voevudskiy
Что-то прям в статье один хейт Иисуса.. не надо так)
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+1
Олександр
Монах вернулся в свою келью.
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+1
Умник
Димон отличный игрок жаль не сложилось в барсе.
Возраст конечно уже но прекрасное завершение карьеры.
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0
Олександр
Возможно ахметов поменял свои убежления .И хочет выгнать вату .гая выгнал из тренеров и возможно погонит сепаров матвиенко ракицкого изза которых клуб не увпжает никто 
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0
BigDean
Скільки заздрості автора у цій статті
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0
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