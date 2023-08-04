ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер

36-летний защитник Дмитрий Чигринский переходит в «Шахтер» в статусе свободного агента. Соглашение с игроком рассчитано до 30 июня 2024 года.

Чигринский – воспитанник Академии «Шахтера», за которую выступал с 15 лет. В составе первой команды дебютировал 19 июня 2004 года в матче чемпионата Украины с запорожским «Металлургом». Всего провел в составе «Шахтера» 189 матчей и забил 16 мячей. Вместе с «горняками» завоевал 14 трофеев: 7 титулов чемпиона Украины (2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 4 Кубка Украины (2004, 2008, 2012, 2013), 2 Суперкубка Украины (2009, 2014) и Кубок УЕФА (2009).

Также выступал за «Металлург» З (18 матчей, 2 мяча), испанскую «Барселону» (14 матчей, победитель чемпионата Испании – 2010 и клубного чемпионата мира), «Днепр» (23 матча, 1 мяч), греческие АЕК (126 матчей, 5 мячей, чемпион Греции – 2018) и «Ионикос» (53 матча, 2 мяча). С 2007 года сыграл 29 матчей в составе национальной сборной Украины.

Отметим, что в 2010-м Чигринский вернулся в «Шахтер» после сезона, проведенного в «Барселоне».