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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер
Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 16:14 | Обновлено 04 августа 2023, 16:21
1834
14

ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер

Соглашение с игроком рассчитано до лета следующего года

04 августа 2023, 16:14 | Обновлено 04 августа 2023, 16:21
1834
14
ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер
ФК Шахтер Донецк. Дмитрий Чигринский

36-летний защитник Дмитрий Чигринский переходит в «Шахтер» в статусе свободного агента. Соглашение с игроком рассчитано до 30 июня 2024 года.

Чигринский – воспитанник Академии «Шахтера», за которую выступал с 15 лет. В составе первой команды дебютировал 19 июня 2004 года в матче чемпионата Украины с запорожским «Металлургом». Всего провел в составе «Шахтера» 189 матчей и забил 16 мячей. Вместе с «горняками» завоевал 14 трофеев: 7 титулов чемпиона Украины (2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 4 Кубка Украины (2004, 2008, 2012, 2013), 2 Суперкубка Украины (2009, 2014) и Кубок УЕФА (2009).

Также выступал за «Металлург» З (18 матчей, 2 мяча), испанскую «Барселону» (14 матчей, победитель чемпионата Испании – 2010 и клубного чемпионата мира), «Днепр» (23 матча, 1 мяч), греческие АЕК (126 матчей, 5 мячей, чемпион Греции – 2018) и «Ионикос» (53 матча, 2 мяча). С 2007 года сыграл 29 матчей в составе национальной сборной Украины.

Отметим, что в 2010-м Чигринский вернулся в «Шахтер» после сезона, проведенного в «Барселоне».

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трансферы Дмитрий Чигринский Шахтер Донецк Ионикос свободный агент трансферы УПЛ
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 14
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vitaha33
П'ятов починає тренуватись посилено, Шевчук кидає верес, та і Даріо теж псіхане і повернеться. ..
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+3
Nordenus
Бывший игрок Барсы между прочим!!! Легенда!!!
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+2
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PUMA
Как впервые на сайте появились слухи что Чигринский в Шахтёр возвращается,то подумал что шутка.А оно вот как 
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+1
Lev17.
Вже в третій раз)
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+1
PUMA
Ну усиление как раз под ЛЧ 
Ответить
+1
Игорек
Кращє за Матвієнко,буде основним гравцем
Ответить
0
UAZAK
жах для чого воно їм.........................
Ответить
0
ss2000
Бывало чудил в защите , но мне он всегда нравился как игрок.
Ответить
-1
Dixon
Бывалый Дмитрий 
Ответить
-1
Mr Voevudskiy
Дед ещё попылит!
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Lev17.
Чудовий трансфер!🦾👍👏
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-1
PUMA
Надеюсь ДК Бетао с пенсии не выдернет 
Ответить
-2
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