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Молодежные турниры
22 августа 2023, 10:20 | Обновлено 22 августа 2023, 10:39
578
0

Мельгоса назвал состав молодежки на игры с Германией и Северной Ирландией

Сборная Украины U-21 проведет поединки 8 и 12 сентября

22 августа 2023, 10:20 | Обновлено 22 августа 2023, 10:39
578
0
Мельгоса назвал состав молодежки на игры с Германией и Северной Ирландией
УАФ. Унаи Мельгоса

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса объявил состав команды, которая проведет два поединка в сентябре.

8 сентября молодежка «сине-желтых» сыграет в товарищеском матче против Германии, а уже 12 сентября украинцы встретятся с Северной Ирландией в 1-м туре квалификации Евро-2025 в группе F.

Заявка сборной Украины U-21 на матчи с Германией и Северной Ирландией

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Яков Кинарейкин («Днепр-1» Днепр), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).

Защитники: Константин Вивчаренко («Динамо» Киев), Арсений Батагов, Антон Боль (оба – «Заря» Луганск), Данил Скорко («Александрия»), Артем Смоляков («Полесье» Житомир), Виталий Роман, Богдан Слюбик (оба – «Рух» Львов), Владимир Салюк («Черноморец» Одесса).

Полузащитники: Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Владимир Бражко, Назар Волошин (оба – «Динамо» Киев), Валентин Рубчинский («Днепр-1» Днепр), Илья Квасница «Рух» Львов), Максим Брагару («Черноморец» Одесса), Олег Очеретько, Иван Лосенко (оба – «Шахтер» Донецк), Евгений Павлюк («Ворскла» Полтава).

Нападающие: Игорь Краснопир («Оболонь» Киев), Денис Теслюк («Рух» Львов), Богдан Вьюнник («Шахтер» Донецк).

Матч против сверстников из Германии пройдет на «Людвигспаркштадионе» в Саарбрюкене (начало – 8 сентября в 19:15 по киевскому времени). Игра с Северной Ирландией состоится в Словакии, на поле Национального тренировочного центра Попрада (начало – 12 сентября в 19:30 по киевскому времени).

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Унаи Мельгоса сборная Украины по футболу U-21 заявка товарищеские матчи Евро-2025 U-21
Источник Украинская ассоциация футбола
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