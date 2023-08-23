Лига чемпионов. Ракув проиграл Копенгагену, Кочергин отыграл 80 минут
Польский клуб потерпел домашнее поражение
Чемпион Польши «Ракув» значительно осложнил себе задачу попадания в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче раунда плей-офф квалификации команда из города Ченстохова дома со счетом 0:1 проиграла «Копенгагену».
В основе «Ракува» на матч вышел украинский форвард Владислав Кочергин. Он провел на поле 80 минут, после чего был заменен на Бена Ледермана.
Лига чемпионов. Квалификация, плей-офф. Первый матч
«Ракув» – «Копенгаген» – 0:1
Гол: Раковицан 9 (автогол)
Ответный матч в этой паре состоится в следующую среду, 30 августа.
События матча
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