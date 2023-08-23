Лига чемпионов. Ракув проиграл Копенгагену, Кочергин отыграл 80 минут

Чемпион Польши «Ракув» значительно осложнил себе задачу попадания в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче раунда плей-офф квалификации команда из города Ченстохова дома со счетом 0:1 проиграла «Копенгагену».

В основе «Ракува» на матч вышел украинский форвард Владислав Кочергин. Он провел на поле 80 минут, после чего был заменен на Бена Ледермана.

Лига чемпионов. Квалификация, плей-офф. Первый матч

«Ракув» – «Копенгаген» – 0:1

Гол: Раковицан 9 (автогол)

Ответный матч в этой паре состоится в следующую среду, 30 августа.