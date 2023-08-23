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  4. Лига чемпионов. Ракув проиграл Копенгагену, Кочергин отыграл 80 минут
Лига Чемпионов
Ракув
22.08.2023 22:00 – FT 0 : 1
Копенгаген
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Лига чемпионов
23 августа 2023, 00:04 | Обновлено 23 августа 2023, 00:28
128
0

Лига чемпионов. Ракув проиграл Копенгагену, Кочергин отыграл 80 минут

Польский клуб потерпел домашнее поражение

23 августа 2023, 00:04 | Обновлено 23 августа 2023, 00:28
128
0
Лига чемпионов. Ракув проиграл Копенгагену, Кочергин отыграл 80 минут
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Чемпион Польши «Ракув» значительно осложнил себе задачу попадания в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче раунда плей-офф квалификации команда из города Ченстохова дома со счетом 0:1 проиграла «Копенгагену».

В основе «Ракува» на матч вышел украинский форвард Владислав Кочергин. Он провел на поле 80 минут, после чего был заменен на Бена Ледермана.

Лига чемпионов. Квалификация, плей-офф. Первый матч

«Ракув» – «Копенгаген» – 0:1
Гол: Раковицан 9 (автогол)

Ответный матч в этой паре состоится в следующую среду, 30 августа.

События матча

9’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Богдан Раковицан (Ракув).
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Ракув Копенгаген Владислав Кочергин Лига чемпионов видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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