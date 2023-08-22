22 августа на «Мейский» пройдет 1-й матч решающей квалификации Лиги чемпионов, в котором, в котором «Ракув» встретится с «Копенгагеном». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени

Ракув

Команда была основана в 1921-м году. Но еще относительно недавно ее единственным, и то относительным, успехом был выход в финал кубка-67, причем проигранный. Перелом случился окончательно только в начавшемся десятилетии. Сначала красно-синие дважды брали комплект из серебра, кубка и Суперкубка, а весной досрочно взяли 1-е место в польской Экстраклассе. Это позволило дебютировать в квалификации Лиги чемпионов. И там новичок отлично проявил себя. Проход первого противника, Флоры, ожидался всеми - так и случилось, 1-0 и 3-0. С Карабахом было намного сложнее, но и там Кочергин и компания забили на гол больше - 3-2 и 1-1. В следующем раунде, с Арисом, получилось даже проще, киприотов обыграли, пусть и минимально, в обоих поединках, 2-1 и 1-0.

Копенгаген

Клуб относительно недавно был создан, в своей нынешней форме - только в 1992-м году. Но, взяв через год первый титул в Дании, львы сразу показали уровень своих амбиций. И они не снижаются, более того, стабильно подтверждаются новыми титулами. Да и на еврокубках коллектив показывал периодически неплохие результаты. Правда, сейчас чуть не вылетели из квалификации на 2-м сопернике. Если Брейдаблик практически не заметили (2-0 в Исландии, 6-3 дома), то Спарта оказала серьезное сопротивление. Она выстояла на 0-0 в Дании и, сровняв в Праге в основное время, даже дважды вела в счете в экстра-тайме. Только в серии пенальти получилось выбить неуступчивых чехов.

Статистика личных встреч

Поляки только в 3-й раз стартуют в еврокубках. Конечно же, они впервые сыграют с Копенгагеном.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают совсем небольшое преимущество хозяевам арены. Но понятно, что все решится не сейчас - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,72).