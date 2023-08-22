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Лига Чемпионов
Ракув
22.08.2023 22:00 – 46 0 : 1
Копенгаген
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 августа 2023, 22:00 |
670
0

Антверпен – АЕК, Ракув – Копенгаген, Рейнджерс – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 22 августа видеотрансляцию поединков 4-го раунда Лиги чемпионов

22 августа 2023, 22:00 |
670
0
Антверпен – АЕК, Ракув – Копенгаген, Рейнджерс – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

22 августа в 22:00 проходят три поединка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Победители противостояний выйдут в групповой раунд ЛЧ, а проигравшие перейдут в группу Лиги Европы.

Украинский форвард Владислав Кочергин – в основном составе польского Ракува.

Ответные матчи пройдут через неделю, 29 или 30 августа.

Лига чемпионов. 4-й раунд, 22 августа

  • 22:00. Антверпен (Бельгия) – АЕК (Греция)
  • 22:00. Ракув (Польша) – Копенгаген (Дания)
  • 22:00. Рейнджерс (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды)

Видеотрансляция матчей доступна на видеосервисе MEGOGO.

22:00. Антверпен (Бельгия) – АЕК (Греция)

22:00. Ракув (Польша) – Копенгаген (Дания)

22:00. Рейнджерс (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды)

События матча

9’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Богдан Раковицан (Ракув).
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Источник Sport.ua
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