Антверпен – АЕК, Ракув – Копенгаген, Рейнджерс – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 22 августа видеотрансляцию поединков 4-го раунда Лиги чемпионов
22 августа в 22:00 проходят три поединка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Победители противостояний выйдут в групповой раунд ЛЧ, а проигравшие перейдут в группу Лиги Европы.
Украинский форвард Владислав Кочергин – в основном составе польского Ракува.
Ответные матчи пройдут через неделю, 29 или 30 августа.
Лига чемпионов. 4-й раунд, 22 августа
- 22:00. Антверпен (Бельгия) – АЕК (Греция)
- 22:00. Ракув (Польша) – Копенгаген (Дания)
- 22:00. Рейнджерс (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды)
Видеотрансляция матчей доступна на видеосервисе MEGOGO.
22:00. Антверпен (Бельгия) – АЕК (Греция)
22:00. Ракув (Польша) – Копенгаген (Дания)
22:00. Рейнджерс (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды)
События матча
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