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Лига Чемпионов
Антверпен
22.08.2023 22:00 – FT 1 : 0
АЕК
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Лига чемпионов
23 августа 2023, 00:10 | Обновлено 23 августа 2023, 00:28
91
0

Вида не удержал Янссена. Антверпен обыграл АЕК в отборе к Лиге чемпионов

Единственный в матче гол на 16-й минуте забил Винсент Янссен

23 августа 2023, 00:10 | Обновлено 23 августа 2023, 00:28
91
0
Вида не удержал Янссена. Антверпен обыграл АЕК в отборе к Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 августа в первом матче Q4 Лиги чемпионов «Антверпен» дома выиграл у греческого клуба АЕК (1:0).

Единственный в матче гол на 16-й минуте забил Винсент Янссен.

На 51-й минуте был удален хавбек бельгийского клуба Йелле Батай, и АЕК почти весь тайм играл в большинстве.

Весь матч на поле провел хорватский защитник АЕК Домагой Вида, экс-футболист киевского Динамо.

Ответный матч состоится в Афинах через неделю.

Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации

Первый матч, 22 августа

Антверпен (Бельгия) – АЕК Афины (Греция) – 1:0

Гол: Винсент Янссен, 16.

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Лига чемпионов Антверпен АЕК Афины Домагой Вида Винсент Янссен
Источник Sport.ua
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