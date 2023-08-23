Вида не удержал Янссена. Антверпен обыграл АЕК в отборе к Лиге чемпионов
Единственный в матче гол на 16-й минуте забил Винсент Янссен
Вечером 22 августа в первом матче Q4 Лиги чемпионов «Антверпен» дома выиграл у греческого клуба АЕК (1:0).
Единственный в матче гол на 16-й минуте забил Винсент Янссен.
На 51-й минуте был удален хавбек бельгийского клуба Йелле Батай, и АЕК почти весь тайм играл в большинстве.
Весь матч на поле провел хорватский защитник АЕК Домагой Вида, экс-футболист киевского Динамо.
Ответный матч состоится в Афинах через неделю.
Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации
Первый матч, 22 августа
Антверпен (Бельгия) – АЕК Афины (Греция) – 1:0
Гол: Винсент Янссен, 16.
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