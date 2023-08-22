Мудрик не использовал шанс, первый пропущенный гол Лунина, ошибки Забарного

На выходных прошел тур во всех топ-5 чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Лунин пропустил быстрый гол

Мадридский «Реал» одержал вторую победу подряд на старте Ла Лиги. «Сливочные» в гостях одержали волевую победу над «Альмерией» – 3:1. Хозяева забили быстрый гол, но не смогли сдержать именитого соперника. В первом тайме «Реал» сравнял счет, а после перерыва забил еще два мяча.

Несмотря на трансфер голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги, в воротах «Реала» занял место Андрей Лунин. Вратарь сборной Украины пропустил уже на 3-й минуте матча. Серхио Аррибас не оставил шансов Лунину ударом головой с близкого расстояния. Испанский форвард пробил под опорную ногу вратаря. Никакой вины Андрея в пропущенном мяче нет. Защита «Реала» откровенно недоработала, оставив игрока соперников неприкрытым у собственных ворот.

В целом, Лунин провел сильный матч. Удачно играл на выходах, справлялся с дальними ударами соперников. Не допустил даже маленьких помарок во время матча. Не было впечатления, что в воротах «Реала» играет запасной вратарь.

«Реал» имеет 6 очков в двух матчах и возглавляет таблицу Ла Лиги.

Охота на Цыганкова и выход на замену Довбика

У «Жироны» не было никаких проблем в домашнем матче против «Хетафе» – 3:0.

Каталонцы забили быстрый гол в начале матча. После перерыва сняли все вопросы о победителе поединка.

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и провел весь матч на позиции правого полузащитника. Лидер «Жироны» имел серьезную опеку от соперников. Украинцу доставалось не только по ногам, но и по лицу. Полузащитник сборной Украины мог рассчитывать на второй ассист в сезоне. Цыганков воспользовался ошибкой вратаря «Хетафе» Давида Сории и сразу отдал разрезной пас на Анхеля Эрреру. Однако гол венесуэльца отменили из-за офсайда. Украинец немного опоздал с пасом.

Артем Довбик появился на поле в середине второго тайма вместо автора дубля Кристиана Стуани. Уже в добавленное к основному время украинский нападающий имел шанс забить во втором матче за «Жирону», но «Хетафе» выручил вратарь. Скорее, Артем попал в Сорию.

Каталонцы с четырьмя очками делят 4-7 места в турнирной таблице чемпионата Испании.

Результативные ошибки Забарного

«Борнмут» в гостях уступил «Ливерпулю» – 1:3. Гости смогли забить быстрый гол, но затем пропустили три мяча. Последние более получаса играли в большинстве после удаления Алексиса МакАллистера.

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный против Луиса Диаса (справа)

Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел полный матч в центре защиты. Игра украинского защитника была совсем неубедительной, как и вся оборона «Борнмута». Сначала Забарный проиграл верховую дуэль Вирджилу ван Дейку после углового. Гостей от гола спасла перекладина. Затем не смог заблокировать прострел Диогу Жоты, завершившийся голом Луиса Диаса. Во втором тайме «проспал» вышеупомянутого Жоту во время добивания. Гол португальца фактически похоронил шансы «Борнмута» на завоевание очков. Из позитива – только заблокированный удар Жоты с близкого расстояния, который имел все шансы стать голевым.

Команда Забарного в двух матчах набрала 1 очко и занимает четырнадцатое место в турнирной таблице АПЛ.

Мудрик не воспользовался шансом

«Челси» на «Уэмбли» уступил «Вест Хэму». В первом тайме команды обменялись забитыми голами. В начале второго тайма «молотобойцы» вышли вперед, а уже в добавленное к матчу время забили третий гол. С 67-й минуты «Вест Хэм» играл в меньшинстве.

Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных. Украинец появился на поле в перерыве вместо Карни Чуквуэмека, который получил повреждение. Вингер сборной Украины пытался быть активным – много работал без мяча, действовал в прессинге, но эффективность креативных действий была низкой. Не хватало взаимодействия с партнерами. Однажды удалось продемонстрировать свои скоростные качества, но на прострел украинца никто не откликнулся. Дважды пробивал по воротам, но в обоих случаях очень далеко от цели.

Возвращение после травмы Зинченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

«Арсенал» одержал минимальную победу в гостях над «Кристал Пэлас» – 1:0.

Судьбу поединка решил единственный забитый гол. В начале второго тайма Мартин Эдегор реализовал пенальти.

Александр Зинченко восстановился от травмы и попал в заявку на игру. Украинец появился на поле только на последних минутах основного времени матча. Хотя на 67-й минуте удаление заработал левый защитник «канониров» Такехиро Томиясу. В отведенное время Зинченко ничем не запомнился на поле.

«Арсенал» вместе с «Манчестер Сити» и «Брайтоном» имеет по 2 победы и находится среди лидеров АПЛ.

Малиновский не попал в заявку Дженоа

Виталий Миколенко просидел весь матч на скамейке запасных против «Астон Виллы». «Ириски» в гостях уступили – 0:4.

Руслан Малиновский не попал в заявку «Дженоа» на матч против «Фиорентины». «Грифоны» дома разгромно уступили – 1:4.

Эдуард Соболь не успел восстановиться от травмы до матча против «Монако». «Страсбург» разгромно уступил – 0:3.