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Испания
20 августа 2023, 09:30 | Обновлено 20 августа 2023, 09:56
1488
1

«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером

Мадридская команда обыграла «Альмерию» со счетом 3:1

20 августа 2023, 09:30 | Обновлено 20 августа 2023, 09:56
1488
1
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

19 августа состоялся матч 2-го тура Ла Лиги между клубами «Альмерия» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу столичной команды.

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе «сливочных» и отстоял в воротах весь поединок. Несмотря на пропущенный гол на 3-й минуте, украинец показал качественную игру и получил оценку от WhoScored 7.68 баллов.

Болельщики «Реала» остались довольны выступлениями Лунина. Многие фаны хотят видить именно Андрея в воротах своей любимой команды, а не Кепу Аррисабалагу, которого недавно подписал королевский клуб из «Челси».

masgalang: «Пожалуйста, Реал, используйте Лунина вместо Кепы».

Zizou 5: «Карло придаст Лунину больше уверенности, и он будет творить чудеса. У него есть все, чтобы быть топ-голкипером».

Gomez: «Не волнуйтесь, вместе с Луниным мы не проигрывали с предсезонки 😉».

DellyAbbey: «Лунин номер 1 прямо сейчас».

k-arevalo2205: «Лунин не показал еще весь свой потенциал, а Кепа находится на своем праймовом уровне».

𝑨𝒚𝒍𝒆𝒆𝒏 𝑽𝒂𝒍𝒆: «Лунин все увереннее и увереннее выглядит, действует раскованнее».

Dr Adedayo: «Просто дайте время Лунину играть».

senor: Конкуренция действительно хороша для позиции Лунина, нравится ему это или нет, но он должен играть оптимально каждый матч, если не хочет потерять свою форму».

Dan Ritchie: «Мы видим, что при большем количестве игрового времени, Лунин будет уверен в своих силах. Должен сказать, что он хорошо продвинулся, я рад».

paiNKiari: После сегодняшней игры Лунина я задаюсь вопросом: не мог ли он быть основным в «Реале»…?»

Jose Fernández: «Если Лунин продолжит расти, у вас будет вратарь на 8 лет, пока Куртуа не восстановит свой уровень. Какой Кепа? Он не нужен. Она провалится, и гораздо больше, чем Лунин. Кепа не выдержал давления даже в «Челси».

ry | lagi stress: Лунин такой крутой, отказывайся от скамейки 🔥».

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Источник Sport.ua
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