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Чемпионат Испании
Альмерия
19.08.2023 20:30 – FT 1 : 3
Реал Мадрид
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Испания
19 августа 2023, 22:33 | Обновлено 19 августа 2023, 23:08
2564
8

Лунин пропустил на 3-й минуте, но Реал победил Альмерию

Дублем отметился Джуд Беллингем

19 августа 2023, 22:33 | Обновлено 19 августа 2023, 23:08
2564
8
Лунин пропустил на 3-й минуте, но Реал победил Альмерию
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

19 августа состоялся матч 2-го тура Ла Лиги, в котором играли «Альмерия» и «Реал» Мадрид.

Украинский голкипер «галактикос» Андрей Лунин пропустил после удара в исполнении Аррибаса после быстрого флангового выпада «Альмерии» уже не третьей минуте.

Тем не менее, «сливочные» сумели забить еще два гола в первом тайме, хотя второе взятие ворот отменили после подсказки VAR.

Во второй половине встречи мадридский клуб еще дважды поразил ворота Луиша Максимильяну.

Чемпионат Испании. 2-й тур

«Альмерия» – «Реал» Мадрид – 1:3
Голы: Аррибас (3) – Беллингем (19, 60), Винисиус Жуниор (73).

«Альмерия» – Луиш Машимиану, Пубиль (Посо, 69), Эдгар Гонсалес, Чуми, Акьеме, Робертоне (Мелеро, 70), Баба (Лазаро, 90), Аррибас (Пучмаль, 90), Эмбарба, Рамазани (Коне, 61), Суарес.
«Реал» Мадрид – Лунин, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Фран Гарсия, Кроос (Камавинга, 72), Вальверде (Васкес, 90), Тчуамени, Беллингем (Хоселу, 81), Винисиус Жуниор (Браим Диас, 90), Родриго (Модрич, 72).

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ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
Альмерия чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Джуд Беллингем
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Vladislav Pohily
У першому таймі Лунін прям нормально тягнув. На ще один матч в основі, думаю, награв).
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+11
Віктор Коробка
Нормально відстояв. Так тримати.
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+9
fedd1979
Ніфіга собі в Луніна оцінка в "Реалі" - друга після Белінгема
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+8
Показать Скрыть 2 ответа
Maks23
Отыграл уверенно..
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+7
roman75zpr
Глядишь с Луниным только выигрывать будут
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+4
GloryUkraine
Гру не бачив, але дивлюся, що Лунін отримав високу оцінку. Так, що все має бути добре.
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+4
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