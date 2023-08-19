Лунин пропустил на 3-й минуте, но Реал победил Альмерию

19 августа состоялся матч 2-го тура Ла Лиги, в котором играли «Альмерия» и «Реал» Мадрид.

Украинский голкипер «галактикос» Андрей Лунин пропустил после удара в исполнении Аррибаса после быстрого флангового выпада «Альмерии» уже не третьей минуте.

Тем не менее, «сливочные» сумели забить еще два гола в первом тайме, хотя второе взятие ворот отменили после подсказки VAR.

Во второй половине встречи мадридский клуб еще дважды поразил ворота Луиша Максимильяну.

Чемпионат Испании. 2-й тур

«Альмерия» – «Реал» Мадрид – 1:3

Голы: Аррибас (3) – Беллингем (19, 60), Винисиус Жуниор (73).

«Альмерия» – Луиш Машимиану, Пубиль (Посо, 69), Эдгар Гонсалес, Чуми, Акьеме, Робертоне (Мелеро, 70), Баба (Лазаро, 90), Аррибас (Пучмаль, 90), Эмбарба, Рамазани (Коне, 61), Суарес.

«Реал» Мадрид – Лунин, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Фран Гарсия, Кроос (Камавинга, 72), Вальверде (Васкес, 90), Тчуамени, Беллингем (Хоселу, 81), Винисиус Жуниор (Браим Диас, 90), Родриго (Модрич, 72).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА