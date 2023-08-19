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19.08.2023 20:30 - : -
Реал Мадрид
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Испания
19 августа 2023, 18:48 | Обновлено 19 августа 2023, 19:34
904
0

Лунин – в старте Реала на матч с Альмерией

Украинец выйдет на поле с первых минут

19 августа 2023, 18:48 | Обновлено 19 августа 2023, 19:34
904
0
Лунин – в старте Реала на матч с Альмерией
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин попал в стартовый состав мадридского «Реала» на матч с «Альмерией» во 2-м туре чемпионата Испании.

Игра «Альмерия» – «Реал» начнется в 20:30 по Киеву.

Напомним, Лунин защищал ворота мадридского «Реала» и в матче 1-го тура Ла Лиги, в котором столичная команда на выезде переиграла «Атлетик» со счетом 2:0.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Альмерия Ла Лига чемпионат Испании по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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