Лунин – в старте Реала на матч с Альмерией

Украинский голкипер Андрей Лунин попал в стартовый состав мадридского «Реала» на матч с «Альмерией» во 2-м туре чемпионата Испании.

Игра «Альмерия» – «Реал» начнется в 20:30 по Киеву.

Напомним, Лунин защищал ворота мадридского «Реала» и в матче 1-го тура Ла Лиги, в котором столичная команда на выезде переиграла «Атлетик» со счетом 2:0.