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12.08.2023 22:30 – FT 0 : 2
Реал Мадрид
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Испания
13 августа 2023, 02:10 | Обновлено 13 августа 2023, 02:12
169
0

Сухой матч Лунина. Реал уверенно обыграл Атлетик

Голами отличились Родриго и Беллингем

13 августа 2023, 02:10 | Обновлено 13 августа 2023, 02:12
169
0
Сухой матч Лунина. Реал уверенно обыграл Атлетик
Getty Images/Global Images Ukraine

В 1 туре испанской Примеры нас сразу ожидало «Эль-Классико». Напомним, что такое название носят матчи между любыми командами из тройки «Барселона»-«Реал»-«Атлетик», поскольку эти клубы являются единственными в Примере, никогда не понижавшимися в классе.

В основе «сливочных» вышел украинец Андрей Лунин, получивший шанс стать основным голкипером «Реала» после тяжелой травмы Куртуа.

Игра для нашего земляка оказалась лёгкой. «Атлетик» провалил игру, в его активе был только один удар в створ ворот, и тот стал легкой добычей Лунина. Мадридская команда очень уверенно домнивала на поле и не дала усомниться в своем преимуществе.

Победу «Реалу» принесли голы в первом тайме Родриго и Беллингема, отличившегося первым мячом за команду в официальных матчах.

Чемпионат Испании по футболу. 1 тур.

«Атлетик» - "Реал" - 0:2.

Родриго, 25, Беллингем, 36.

«Атлетик»: Симон – де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ (де Альбенис, 71) – де Галларета, Весга (Эррера, 64) – Нико Уильямс (Беренгер, 46), Муньяин (Гурусета, 46), Унаи Гомес (Санс) , 46) – Уильямс.

«Реал»: Лунин – Карвахаль, Милитао (Рюдигер, 50), Алаба, Фран Гарсия – Вальверде, Тчуамэни, Камавинга (Кроос, 71) – Родриго (Хоселу, 80), Беллингем, Винисиус (Модрич, 80).

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Реал Мадрид Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетик - Реал отчеты
Источник Sport.ua
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