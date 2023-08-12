Атлетик Бильбао

12 августа на «Сан-Мамес» пройдет матч 1-го тура Примеры Испании, в котором, в котором «Атлетик» встретится с «Реал» (Мадрид). Старт поединка запланирован на 22:30 по киевскому времени.

Атлетик

Команда считается историческим грандом испанского футбола. Но при этом в Басконии верны традициям, и селекция уникальна: только те, у кого местная кровь, свои уроженцы, могут примерить форму. Правда, тут делают все больше оговорок и трактовка все шире. Что сказывается на результатах. Клуб давно толком ничего не показывал, не пробиваясь в еврокубки. В этом плане надежды были на возвращение Вальверде - Эрнесто тут не так давно поработал так, что заслужил приглашение Барселоны. Он начинал снова в Бильбао оптимистично, но в итоге и в Ла Лиге все закончилось 8-м местом - Осасуна набрала на 2 балла больше и отправилась в Лигу конференций. И она же выбила Атлетик в полуфинале кубка Испании! Сейчас начинать придется без Баленсиаги и, главное, ключевого защитника, Иньиго Мартинеса. Подписали же Иньиго Руис де Галаррета из Мальорки и пару свободных агентов.

Реал (Мадрид)

Клуб в позапрошлом сезоне, после возвращения Анчелотти в столицу Испании, был, возможно, лучшим в Европе и точно №1 в Ла Лиге. Но потом была темпорада 2022/2023, с безнадежным отставанием от Барселоны в Примере (тут чуть не дали себя еще и Атлетико обогнать!) и реваншем Манчестер Сити в полуфинале Лиги чемпионов. Нет, выиграли кучу кубков, и клубный чемпионат мира, но это все не то. Не факт, что сейчас состав стал сильнее. Да, выиграно гонку за Беллингхэма - Джуд стал очередным приобретением на 100+ миллионов у Переса. Но кто заменит многолетнего бомбардира, Бензема, укатившего за шальными деньгами на Ближний Восток? Да, Хоселу в Эспаньоле отметился 16 раз в прошлом сезоне, но ему 33. Больше пользы могут принести вернувшиеся Браим Диас с Франом Гарсией. Ну, а 20 миллионов за Арду Гюлера - явна инвестиция на перспективу.

Статистика личных встреч

Это тоже Эль Классико, и в нем успешнее Реал. В прошлом сезоне, например, он выиграл Бильбао и сыграл вничью 1-1 в последнем туре дома.

Прогноз

Букмекерские конторы ставят на новый успех гостей. Согласимся, но все-таки используем подстраховку в виде форы 0 (коэффициент - 1,64).