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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
12.08.2023 22:30 – FT 0 : 2
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 августа 2023, 02:56 | Обновлено 13 августа 2023, 03:02
303
0

ВИДЕО. Как Реал с Луниным победил Атлетик

Мадридская команда стартовала в новом сезоне

13 августа 2023, 02:56 | Обновлено 13 августа 2023, 03:02
303
0
ВИДЕО. Как Реал с Луниным победил Атлетик
Getty Images/Global Images Ukraine

12 августа состоялся поединок 1 тура испанской Примеры, в котором играли «Атлетик» из Бильбао и мадридский «Реал». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «сливочных». Голы забили Родриго и Беллингем.

Украинец Андрей Лунин вышел в основе «Реала» и провел «сухой» матч.

К вашему вниманию видеообзор матча:

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Атлетик - Реал видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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