ВИДЕО. Как Реал с Луниным победил Атлетик

12 августа состоялся поединок 1 тура испанской Примеры, в котором играли «Атлетик» из Бильбао и мадридский «Реал». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «сливочных». Голы забили Родриго и Беллингем.

Украинец Андрей Лунин вышел в основе «Реала» и провел «сухой» матч.

К вашему вниманию видеообзор матча: