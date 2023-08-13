12.08.2023 22:30 – FT 0 : 2
Испания13 августа 2023, 02:56 | Обновлено 13 августа 2023, 03:02
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ВИДЕО. Как Реал с Луниным победил Атлетик
Мадридская команда стартовала в новом сезоне
13 августа 2023, 02:56 | Обновлено 13 августа 2023, 03:02
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12 августа состоялся поединок 1 тура испанской Примеры, в котором играли «Атлетик» из Бильбао и мадридский «Реал». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «сливочных». Голы забили Родриго и Беллингем.
Украинец Андрей Лунин вышел в основе «Реала» и провел «сухой» матч.
К вашему вниманию видеообзор матча:
События матча
36’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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