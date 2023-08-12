12.08.2023 22:30 - : -
Испания12 августа 2023, 18:23 | Обновлено 12 августа 2023, 18:40
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Атлетик – Реал. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 августа в 22:30 матч 1-го тура испанской Ла Лиги
12 августа 2023, 18:23 | Обновлено 12 августа 2023, 18:40
105
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12 августа в 22:30 проходит матч 1-го тура Ла Лиги, в котором встречаются «Атлетик» Бильбао и «Реал» Мадрид.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
У галактикос шанс имеет украинский голкипер Андрей Лунин, поскольку из-за травмы колена надолго выбыл бельгийский вратарь Тибо Куртуа.
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Атлетик – Реал. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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