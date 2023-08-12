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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
12.08.2023 22:30 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 августа 2023, 18:23 | Обновлено 12 августа 2023, 18:40
105
0

Атлетик – Реал. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 августа в 22:30 матч 1-го тура испанской Ла Лиги

12 августа 2023, 18:23 | Обновлено 12 августа 2023, 18:40
105
0
Атлетик – Реал. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

12 августа в 22:30 проходит матч 1-го тура Ла Лиги, в котором встречаются «Атлетик» Бильбао и «Реал» Мадрид.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

У галактикос шанс имеет украинский голкипер Андрей Лунин, поскольку из-за травмы колена надолго выбыл бельгийский вратарь Тибо Куртуа.

Атлетик – Реал. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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Атлетик Бильбао Реал Мадрид Атлетик - Реал Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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