Лунин присутствует в заявке Реала на матч с Атлетиком

Мадридский «Реал» огласил заявку команды на поединок 1-го тура чемпионата Испании нового сезона-2023/2024 против «Атлетика» Бильбао.

В списке «галактикос» находится украинской голкипер Андрея Лунин. Ожидается, что именно он начнет игру с первых минут ввиду серьезной травмы у Тибо Куртуа, который выбыл из строя надолго.

Напомним, ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что в клубе полностью доверяют Лунину.

Игра «Атлетик» – «Реал» состоится в субботу, 12 августа, начало – в 22:30 по киевскому времени.