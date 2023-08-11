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Испания
11 августа 2023, 16:24 | Обновлено 11 августа 2023, 16:30
751
0

Лунин присутствует в заявке Реала на матч с Атлетиком

Игра состоится в субботу, 12 августа

11 августа 2023, 16:24 | Обновлено 11 августа 2023, 16:30
751
0
Лунин присутствует в заявке Реала на матч с Атлетиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» огласил заявку команды на поединок 1-го тура чемпионата Испании нового сезона-2023/2024 против «Атлетика» Бильбао.

В списке «галактикос» находится украинской голкипер Андрея Лунин. Ожидается, что именно он начнет игру с первых минут ввиду серьезной травмы у Тибо Куртуа, который выбыл из строя надолго.

Напомним, ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что в клубе полностью доверяют Лунину.

Игра «Атлетик» – «Реал» состоится в субботу, 12 августа, начало – в 22:30 по киевскому времени.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Реал Мадрид
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