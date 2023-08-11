Лунин присутствует в заявке Реала на матч с Атлетиком
Игра состоится в субботу, 12 августа
Мадридский «Реал» огласил заявку команды на поединок 1-го тура чемпионата Испании нового сезона-2023/2024 против «Атлетика» Бильбао.
В списке «галактикос» находится украинской голкипер Андрея Лунин. Ожидается, что именно он начнет игру с первых минут ввиду серьезной травмы у Тибо Куртуа, который выбыл из строя надолго.
Напомним, ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что в клубе полностью доверяют Лунину.
Игра «Атлетик» – «Реал» состоится в субботу, 12 августа, начало – в 22:30 по киевскому времени.
📋✅ ¡Nuestros convocados para el primer partido de @LaLiga!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 11, 2023
🆚 @AthleticClub#AthleticRealMadrid pic.twitter.com/bnPIEetsY6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Александра Кучера по всем статьям уступили клубу из Чехии
Киевляне пока не планируют возвращаться в Украину