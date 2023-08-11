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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы полностью доверяем Лунину»
Испания
11 августа 2023, 14:53 |
1378
3

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы полностью доверяем Лунину»

Главный тренер «Реала» поддержал украинского голкипера

11 августа 2023, 14:53 |
1378
3
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы полностью доверяем Лунину»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что полностью доверяет Андрею Лунину, который становится основным вратарем «сливочных» после травмы Тибо Куртуа.

«Вчерашний день был неудачным для всех нас. Мы все очень огорчены тем, что случилось с Куртуа. Очень грустно. В футболе случаются травмы, мы надеемся, что он скоро поправится. Сейчас мы должны поддерживать Лунина. Мы полностью верим в него.

Я спокоен за Лунина. Ему не хватает опыта, но он очень хорошо проявил себя на предсезонке.

Новый вратарь? Да, мы должны подумать об этом. Но мы также доверяем Лунину. Если мы подпишем нового вратаря, то это будет только для того, чтобы иметь еще одного игрока в составе. Мы полностью доверяем Лунину.

Очень жаль Куртуа, но я не беспокоюсь. Пришло время оказать Лунину полную поддержку.

Лунин, очевидно, будет играть завтра против «Атлетика» в Бильбао», – сказал Анчелотти.

Матч «Атлетик» – «Реал» состоится 12 августа, начало в 22:30 по Киеву.

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Источник Twitter
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u6464u
вдачі Андрію , і будь ласка впорайся зі своїми нервами .
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+4
Кепа Ларисабродяга
ого... будет интересно
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+2
locator-x
Поки старт сезону і є час на купілю (оренду) воротаря - що ще казати...
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0
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