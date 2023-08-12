Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Реал и Челси устно договорились об аренде Кепы
Испания
12 августа 2023, 21:02 |
1622
8

Источник: Реал и Челси устно договорились об аренде Кепы

Похоже на то, что Андрей Лунин снова станет вторым вратарем мадридского клуба

12 августа 2023, 21:02 |
1622
8
Источник: Реал и Челси устно договорились об аренде Кепы
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага станет игроком «Реала». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, арендное соглашение устно согласовано между клубами. Права на выкуп или полноценного перехода не планируется.

Также сообщается, что Кепа сразу же ответил согласием на это предложение, хотя ранее вел переговоры с «Баварией».

28-летний вратарь уже попрощался с командой и готов покинуть английский клуб.

Контракт Аррисабалаги с «Челси» рассчитан до июня 2025 года.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что полностью доверяет Андрею Лунину

По теме:
Лунин выйдет в старте Реала на матч первого тура чемпионата Испании
Атлетик – Реал. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Говорят, что тепер точно! Полесье вновь объявило о подписании бразильца
Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Фабрицио Романо Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
Футбол | 12 августа 2023, 18:47 2
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»

Специалист признался в разочаровании киевской командой

Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
Футбол | 12 августа 2023, 09:40 23
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером

Алексей Сливченко – о резонансном уходе бразильского вингера из стана чемпиона Украины

Довбик – первый представитель Украины в Ла Лиге, забивший с паса украинца
Футбол | 12.08.2023, 21:11
Довбик – первый представитель Украины в Ла Лиге, забивший с паса украинца
Довбик – первый представитель Украины в Ла Лиге, забивший с паса украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Гарри Кейн – игрок Баварии
Футбол | 12.08.2023, 11:16
ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Гарри Кейн – игрок Баварии
ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Гарри Кейн – игрок Баварии
Почти сотня передач. Известна оценка Забарного за матч с Вест Хэмом
Футбол | 12.08.2023, 19:29
Почти сотня передач. Известна оценка Забарного за матч с Вест Хэмом
Почти сотня передач. Известна оценка Забарного за матч с Вест Хэмом
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZvychainyiFanat
Сьогодні Луніну треба добре відіграти проти Атлетіку, бо так і буде завжди другим
Ответить
+4
Показать Скрыть 3 ответа
bzzzzzz
хороший вариант для Лунина)
Ответить
+1
solomon
Кожен день новий кіпер вже "майже підписав контракт" з Реалом. А то і по два на день. Як підпишуть то буде за що поговорити. А поки це все ніочом і основний поки Лунін.
Ответить
+1
Vladislav Pohily
5 років чекав свого шансу й такий облом. Тепер як не зіграє, а на 80% знову буде на банці.
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
11.08.2023, 10:45
Теннис
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
11.08.2023, 11:40 58
Футбол
Дальше Костюк? Киченок и Остапенко вышли в четвертьфинал турнира в Монреале
Дальше Костюк? Киченок и Остапенко вышли в четвертьфинал турнира в Монреале
11.08.2023, 07:55
Теннис
Без шансов. Днепр-1 проиграл Славии
Без шансов. Днепр-1 проиграл Славии
10.08.2023, 21:59 70
Футбол
Гаэль МОНФИС: «Надеюсь, что дочка займется не теннисом»
Гаэль МОНФИС: «Надеюсь, что дочка займется не теннисом»
10.08.2023, 16:12 7
Теннис
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
11.08.2023, 22:04 15
Футбол
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
10.08.2023, 18:13 19
Другие виды
Известна первая полуфинальная пара женского ЧМ-2023
Известна первая полуфинальная пара женского ЧМ-2023
11.08.2023, 12:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем