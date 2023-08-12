Источник: Реал и Челси устно договорились об аренде Кепы

Вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага станет игроком «Реала». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, арендное соглашение устно согласовано между клубами. Права на выкуп или полноценного перехода не планируется.

Также сообщается, что Кепа сразу же ответил согласием на это предложение, хотя ранее вел переговоры с «Баварией».

28-летний вратарь уже попрощался с командой и готов покинуть английский клуб.

Контракт Аррисабалаги с «Челси» рассчитан до июня 2025 года.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что полностью доверяет Андрею Лунину