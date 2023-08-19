Альмерия – Реал – 1:3. Вторая победа с Луниным. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 2-го тура Ла Лиги
19 августа состоялся матч 2-го тура Ла Лиги, в котором играли «Альмерия» и «Реал» Мадрид.
Чемпионат Испании. 2-й тур
«Альмерия» – «Реал» Мадрид – 1:3
Голы: Аррибас (3) – Беллингем (19, 60), Винисиус Жуниор (73).
«Альмерия» – Луиш Машимиану, Пубиль (Посо, 69), Эдгар Гонсалес, Чуми, Акьеме, Робертоне (Мелеро, 70), Баба (Лазаро, 90), Аррибас (Пучмаль, 90), Эмбарба, Рамазани (Коне, 61), Суарес.
«Реал» Мадрид – Лунин, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Фран Гарсия, Кроос (Камавинга, 72), Вальверде (Васкес, 90), Тчуамени, Беллингем (Хоселу, 81), Винисиус Жуниор (Браим Диас, 90), Родриго (Модрич, 72).
Обзор матча
Видео гола Аррибаса
Видео первого гола Беллингема
Видео второго гола Беллингема
Видео гола Винисиуса Жуниора
События матча
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