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  4. Альмерия – Реал – 1:3. Вторая победа с Луниным. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Альмерия
19.08.2023 20:30 – FT 1 : 3
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 августа 2023, 22:40 | Обновлено 19 августа 2023, 23:19
2074
0

Альмерия – Реал – 1:3. Вторая победа с Луниным. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 2-го тура Ла Лиги

19 августа 2023, 22:40 | Обновлено 19 августа 2023, 23:19
2074
0
Альмерия – Реал – 1:3. Вторая победа с Луниным. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 августа состоялся матч 2-го тура Ла Лиги, в котором играли «Альмерия» и «Реал» Мадрид.

Чемпионат Испании. 2-й тур

«Альмерия» – «Реал» Мадрид – 1:3
Голы: Аррибас (3) – Беллингем (19, 60), Винисиус Жуниор (73).

«Альмерия» – Луиш Машимиану, Пубиль (Посо, 69), Эдгар Гонсалес, Чуми, Акьеме, Робертоне (Мелеро, 70), Баба (Лазаро, 90), Аррибас (Пучмаль, 90), Эмбарба, Рамазани (Коне, 61), Суарес.
«Реал» Мадрид – Лунин, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Фран Гарсия, Кроос (Камавинга, 72), Вальверде (Васкес, 90), Тчуамени, Беллингем (Хоселу, 81), Винисиус Жуниор (Браим Диас, 90), Родриго (Модрич, 72).

Обзор матча

Видео гола Аррибаса

Видео первого гола Беллингема

Видео второго гола Беллингема

Видео гола Винисиуса Жуниора

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Аррибас (Альмерия).
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Источник Sport.ua
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